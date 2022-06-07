  • BIST 2.648,19
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.7539
  • Euro 17.9674
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAnne olmaya karar verdiğiniz andan itibaren!

İtalya polisinden uyuşturucu baskını

» »
İtalya polisi, Trieste'de piyasa değeri 240 milyon euro olan 4.3 ton kokain ele geçirildiğini ve Kolombiyalı Clan del Golfo uyuşturucu çetesine ağır bir darbe vurulduğunu ifade etti.
İtalya polisinden uyuşturucu baskını

İtalyan polisi, Avrupa’daki en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı.

İtalya mali polis teşkilatı (Guardia di Finanza) tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 240 milyon euro olan 4.3 ton kokain ele geçirildiği ve Kolombiyalı Clan del Golfo uyuşturucu çetesine ağır bir darbe vurulduğu bildirildi.

Operasyonun İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan, Hollanda ve Kolombiya olmak üzere 6 ülkede 38 kişi için tutuklama emri çıkarılmasıyla sonuçlanan uluslararası bir soruşturmanın sonunda geldiği belirtildi. Soruşturma 1 yıldan fazla sürerken, polis kokainin yanı sıra 1,85 milyon euro nakit paraya da el koydu.

İtalyan yetkililer çalışmalarının, Ndrangheta mafyasının evi olan Calabria da dahil olmak üzere İtalya’da faaliyet gösteren organize suç örgütleri ile iş birliği olan Güney Amerikalı kokain üreticileri ve Avrupalı alıcılar arasında “yoğun bir ağ trafiği” olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.

Polisin geçtiğimiz yıl Mayıs ayından bu yana 19 uyuşturucu teslimatını takip ettiği ve küresel uyuşturucu kaçakçılığı sistemindeki “önemli aracıları” ve “önemli sayıda taşıyıcıyı” belirlediği öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da asgari ücret saatte 12 euroya çıktı03 Haziran 2022 Cuma 20:17
  • Yunanistan’dan Türkiye’ye tehdit03 Haziran 2022 Cuma 19:45
  • Almanya’da tren raydan çıktı, ölü ve yaralılar var03 Haziran 2022 Cuma 16:21
  • Rusya ve BM yetkilileri görüştü03 Haziran 2022 Cuma 09:42
  • Stoltenberg ' Türkiye'nin endişelerin'i oturup konuşmalıyız'03 Haziran 2022 Cuma 09:41
  • Avrupa Yatırım Bankası aşı üretim için 75 milyon euro destek03 Haziran 2022 Cuma 09:38
  • Avrupa’da ‘iğneli saldırı’ kabusu02 Haziran 2022 Perşembe 15:52
  • Tütün firmaları ölüm saçmaya devam ediyor02 Haziran 2022 Perşembe 11:39
  • Almanya ordusunu güçlendirmek için 100 milyar euro harcamaya hazırlanıyor02 Haziran 2022 Perşembe 09:03
  • Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi dün bakanlıkta PKK’yı görüştü01 Haziran 2022 Çarşamba 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti