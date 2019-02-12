İtalya, Sanremo Şarkı Yarışması'nın galibi 'Mahmood'u tartışıyor

Aşırı sağcı, göç karşıtı Lig Partisi'nin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sosyal medyada yazdığı mesajda "En güzel İtalyan şarkısı bu mu?!?" dedi ve kendisinin, ikinci olan Ultimo'yu tercih ettiğini yazdı.

5-9 Şubat tarihlerinde 69. yapılan Sanremo Şarkı Festivali, Cumartesi gecesi şarkı yarışmasının galibinin belirlenmesiyle sona erdi.

Yarışmanın galibi, sahne adı olarak "Mahmood"u kullanan Alessandro Mahmoud oldu.

Annesi İtalyan, babası Mısırlı olan sanatçı, babasıyla ilişkisinden ilham alarak yazdığı "Soldi" (Para) isimli şarkıda Arapça birkaç kelime de kullanıyor.

Şarkının bazı bölümlerinde de "Ramazan'da şampanya içiyor", "Nargile tüttürüyor" gibi İtalyanların "etnik" bulduğu ifadeler yer alıyor.

Salvini: En güzel İtalyan şarkısı bu mu?!?

İtalya'da doğup büyüyen Mahmoud, "Yüzde 100 İtalyanım" dese de sosyal medyada yabancı ve göçmen karşıtı yorumların hedefi oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları da yarışmayı yayınlayan Rai kanalının "siyaseten doğru olmak" adına Mahmoud'u seçtiğini iddia etti.

Yarışmanın final gecesi ve ertesi günü boyunca devam eden tartışmaya, İtalya'nın aşırı sağcı, göç karşıtı Lig partisi lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de dahil oldu.

Salvini sosyal medyada yazdığı mesajda "Mahmoud… peh… En güzel İtalyan şarkısı bu mu?!?" mesajı destek kadar tepki de topladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

Bazı kullanıcılar Salvini'yi provokasyon yapmaya çalışmakla suçladı ve "Politikacılar politikaya baksın, müziği şarkıcılara bıraksın" diyerek tepki gösterdi.

Salvini'nin sosyal medyadaki fotoğraflarıyla konuşulan eski sevgilisi Elisa Isoardi de, Salvini'ye cevap olarak yorumlanan bir mesaj yazdı. Isoardi, Mahmoud'u destekleyerek "Farklı kültürlerin buluşması güzellik yaratıyor" dedi.

Popülist lider: Halkla elitler arasındaki uçurum

Öte yandan, koalisyon hükümetinin diğer ortağı popülist 5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio da, hareketin şiar edindiği "elitler halka karşı" söylemine Sanremo'yu da dahil etti.

Sanremo'da kazanan, seyirci oyları, basın odasındaki gazetecilerin oyları ve jürinin puanının karışımıyla belirleniyor.

Nihai sonuçta seyirci oyları yüzde 50, basının oyları yüzde 30, jürinin oyları ise yüzde 20 ağırlığa sahip.

Seyirci oylarında Mahmoud değil, Ultimo ilk sırada geliyordu. Ancak basın ve jürinin oyları da dağıtılınca Mahmoud birinci, Ultimo ikinci oldu.

Luigi Di Maio bu nedenle, Sanremo'nun "halkla elitler arasındaki uçurumu gösterdiğini" iddia etti ve bundan böyle birincinin yalnızca halk oylamasıyla seçilmesi çağrısı yaptı.

Sanremo krizi İtalyan basınında da bugün geniş yer buldu.

Corriere della Sera gazetesi, "Siyaset Ariston (Sanremo'nun düzenlendiği tiyatro) sahnesine çıktı" başlığını kullandı.

La Repubblica gazetesi de de manşetten verdiği haberde "İtalyan Mahmoud ülkeyi böldü" ifadesini kullandı. La Repubblica, "Milli-popüler bir etkinliğin galibinin siyaseti ve ülkeyi bölmesi ancak İtalya'da olur" diye yazdı.