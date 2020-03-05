İtalya Serie A’da maçlar ‘corona’ nedeniyle seyircisiz oynanacak

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 3 Nisan tarihine kadar oynanacak tüm lig maçlarının yeni tip corona virüsü hastalığı (COVID-19) nedeniyle seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.

FIGC’nin sitesinden yapılan açıklamada, başbakanlık kararnamesiyle, ülkede hızla yayılan virüsün önüne geçmek, halkın sağlığını korumak ve müsabakaların kesintiye uğramasını önlemek amacıyla İtalya Futbol Birinci Ligi’nde (Serie A) oynanacak karşılaşmalara seyirci alınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

FIGC’nin açıklamasında, 4 Mart tarihli bu kararnamenin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı ve bu tarihe kadar oynanacak tüm Serie A müsabakalarında bu kararın uygulanacağı ifade edildi.

Geçen hafta, Serie A’da bu hafta oynanması planan Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina karşılaşmalarının virüs sebebiyle 13 Mayıs tarihinde oynanacağı bildirilmiş, İtalya Kupası finali de 20 Mayıs çarşamba gününe alınmıştı.

İtalya’da, virüs sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı 107’ye yükselirken, vaka sayısı 3089’a çıkmıştı.