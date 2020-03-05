  • BIST 112.481
  • Altın 321,179
  • Dolar 6,0899
  • Euro 6,7832
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İtalya Serie A’da maçlar ‘corona’ nedeniyle seyircisiz oynanacak

» »
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 3 Nisan tarihine kadar oynanacak tüm lig maçlarının yeni tip corona virüsü hastalığı (COVID-19) nedeniyle seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.
İtalya Serie A’da maçlar ‘corona’ nedeniyle seyircisiz oynanacak

FIGC’nin sitesinden yapılan açıklamada, başbakanlık kararnamesiyle, ülkede hızla yayılan virüsün önüne geçmek, halkın sağlığını korumak ve müsabakaların kesintiye uğramasını önlemek amacıyla İtalya Futbol Birinci Ligi’nde (Serie A) oynanacak karşılaşmalara seyirci alınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

FIGC’nin açıklamasında, 4 Mart tarihli bu kararnamenin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı ve bu tarihe kadar oynanacak tüm Serie A müsabakalarında bu kararın uygulanacağı ifade edildi.

Geçen hafta, Serie A’da bu hafta oynanması planan Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina karşılaşmalarının virüs sebebiyle 13 Mayıs tarihinde oynanacağı bildirilmiş, İtalya Kupası finali de 20 Mayıs çarşamba gününe alınmıştı.

İtalya’da, virüs sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı 107’ye yükselirken, vaka sayısı 3089’a çıkmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta?03 Mart 2020 Salı 11:13
  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), remdesivir isimli ilacın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanan hastalarda işe yarayabileceği iddiasını doğruladı.25 Şubat 2020 Salı 21:40
  • MTG’nin Yenilmezlik Serisi 17’ye Çıktı..!25 Şubat 2020 Salı 21:04
  • Karşıyaka Disipline Sevk Edildi..!25 Şubat 2020 Salı 21:02
  • İsmet Bıçak Altına Yattı..!25 Şubat 2020 Salı 21:02
  • Yanal giderse Alex geliyor iddiası25 Şubat 2020 Salı 19:49
  • Yanal giderse Alex geliyor iddiası25 Şubat 2020 Salı 19:49
  • Serie A'yı Koronavirüs vurdu; 6 maç seyircisiz oynanacak25 Şubat 2020 Salı 19:47
  • UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi durabilir25 Şubat 2020 Salı 19:09
  • Acun Ilıcalı: Tek bir ricam var, bir an evvel Fenerbahçe’den gitsin24 Şubat 2020 Pazartesi 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti