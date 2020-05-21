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İtalya sınırlarını AB ülkelerine karantina şartı olmadan açıyor

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İtalya sınırlarını AB ülkelerine karantina şartı olmadan açıyor
İtalya sınırlarını AB ülkelerine karantina şartı olmadan açıyor

İtalya 3 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelere sınırlarlarını zorunlu karantina şartı olmadan açacağını açıkladı.

Avrupa Birliği’nden ayrılan Britanya’nın da bu ülkelere dahil edileceği belirtildi.

Ekonomiyi canlandırma planının bir parçası olarak alınan kararla ilgili Başbakan Giuseppe Conte “Riski kabul etmek zorundayız. Bir aşı bulunmasını bekleyemeyiz. Aksi takdirde ekonomiyi canlandırmamızın çok zor olacağı bir pozisyona gelebiliriz” dedi.

Başbakan, ülkeye giren herkesin maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu olacağını da ekledi.

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