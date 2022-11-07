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İtalya, STK gemisindeki göçmenleri “seçerek” aldı

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin kısa süre önce kabul ettiği kararnameyle STK gemisindeki 572 göçmenin tamamının inmesine izin verilmedi.
İtalya, STK gemisindeki göçmenleri “seçerek” aldı

İtalya, Akdeniz’de düzensiz göçmenleri kurtaran Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait Geo Barents gemisindeki 572 düzensiz göçmenden sadece 357’sinin karaya çıkmasına izin verdi.

Akdeniz’de son haftalarda yaptığı operasyonlarla göçmenleri kurtaran ve bu insanların tahliyesi için açık denizde günlerce İtalya’dan güvenli liman tayin etmesini bekleyen Geo Barents gemisinin dün akşamüstü Katanya Limanı’na gelmesine izin verildi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin kısa süre önce kabul ettiği kararname çerçevesinde gemideki 572 göçmenin tamamının inmesine izin verilmedi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, gemiye çıkan yetkililer göçmenlerin sağlık durumlarını tek tek değerlendirdi ve sadece durumu hassas kabul edilen 357 kişinin karaya çıkmasına yeşil ışık yaktı. 215 göçmen ise gemide kaldı.

MSF’den yapılan açıklamada, “Bir kurtarma operasyonu ancak tüm kurtarılanların güvenli bir yere tahliye edilmesiyle tamamlanmış sayılabilir. İtalyan yetkililerin önerdiği kısmi ve seçici tahliye, uluslararası deniz hukukuna göre yasal olarak değerlendirilemez.” ifadeleri kullanıldı.

STK, İTALYA HÜKÜMETİNE DAVA AÇACAK

Katanya Limanı’na dün sabaha karşı yanaşan ilk gemi olan Almanya merkezli STK Sos Humanity’nin Humanity-1 isimli gemisi ise güvertesindeki 179 göçmenden 144’ünü tahliye edebilmişti. 35 kişi ise durumu aciliyet gerektirmeyen sağlıklı olarak değerlendirilmiş ve gemide bırakılmıştı.

SOS Humanity’den yapılan yazılı açıklamada, İtalyan makamlarının, Humanity-1 gemisine bu 35 kişiyle limandan ayrılması talimatı verdiği ancak gemi kaptanının, kurtarılanların tamamının tahliyesi gerçekleşmeden limandan ayrılmayı kabul etmediği bildirildi.
Açıklamada, SOS Humanity’nin, İtalyan hükümetinin 35 kişinin karaya çıkmasına izin vermeyen uygulamaya yol açan kararnamesine karşı yasal işlem başlatacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun imzaladığı üçlü kararnameyle, Humanity-1 ve Geo Barents gemilerine, güvertelerindeki durumu aciliyet içeren insanlara yardım sağlamak için gereken sürenin dışında İtalyan kara sularında durma yasağı getirilmişti.

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