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İtalya uluslararası seyahatlere 3 Haziran’dan itibaren izin verecek

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İtalya’da koronavirüse karşı uygulanan tedbirler gelecek Pazartesi günü biraz daha esnetilecek ve 3 Haziran’dan itibaren uluslararası seyahatlere izin verilecek.
İtalya uluslararası seyahatlere 3 Haziran’dan itibaren izin verecek

İtalya’da Mart ayında ülke çapında uygulanmaya başlanan kısıtlayıcı tedbirler kapsamında sıkı seyahat yasakları da getirilmişti.

Halen ülke içindeki farklı bölgeler arasında ve uluslararası seyahatlere yalnızca iş, sağlık ya da acil durumlar için zaruri olması halinde izin veriliyor.

Dün akşam Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen yeni kararnameyle, bu seyahat kısıtlamalarının 3 Haziran’da sona ermesi onaylandı.

Restoranlar, kafeler, mağazalar açılıyor

18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren de restoranlar, kafeler ve mağazalar güvenli mesafe ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla yeniden açılabilecek.

Kiliseler, camiler, sinagoglar gibi dini mekanlar da aynı kurallar dahilinde toplu ibadete açılacak. İnsanların kamuya açık yerlerde gruplar halinde toplanması ise yasak olmaya devam edecek.

İtalya’da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 20 Şubat’tan bu yana can kaybı 31 bin 610’a, toplam vaka sayısı da 223 bin 885’e ulaştı. 2 aydan uzun süredir kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı ülkede virüs bulaştırma katsayısı (R0) 0.5-07 arasına indi.

Ülkede günlük yeni vaka ve ölüm sayıları Mart sonu-Nisan başında zirveye ulaşmasının ardından inişe geçti.

27 Mart’ta günlük can kaybı 900’ü aşan ülkede dün bu sayı 242’ydi. İtalya, koronavirüs salgınına karşı ülke çapında kısıtlayıcı tedbirleri uygulamaya sokan ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Ülkede salgının ilk görüldüğü kuzey bölgelerde 23 Şubat’ta, ülke genelinde ise 10 Mart’ta kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamıştı.

Bu tedbirler 4 Mayıs’ta kısmen gevşetilmiş, bu tarihten itibaren sağlık krizinde “2. aşamaya” geçildiği açıklanmıştı.

'Virüsle birlikte yaşama evresi'

4 Mayıs’ta üretim ve inşaat faaliyetlerinin yeniden başlamasına izin verilmiş, parklar bireysel sporlar için yeniden açılmıştı. Restoran ve kafeler de yalnızca paket servis hizmeti vermeye başlamıştı.

İtalya’da hükümet, koronavirüse karşı etkili bir tedavi ya da aşı kullanıma girmedikçe "normal hayata" dönüşün mümkün olmayacağını vurguluyor. 4 Mayıs’ta başlayan 2. aşama, “virüsle birlikte yaşama evresi” olarak adlandırılıyor.

Bu dönemde tedbirlerin gevşetilmesi salgın eğrisinin yeniden yükselişe geçmesiyle sonuçlanırsa tedbirlerin yeniden sıkılaştırılması söz konusu olabilecek.

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