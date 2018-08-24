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İtalya ve AB arasında mülteci kavgası

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İtalya'nın Katanya Limanı'nda bekletilen ve içindeki mültecilerin karaya çıkmasına izin verilmeyen gemi AB ile Roma arasında restleşmeye neden oluyor. Gemideki sığınmacılar ise açlık grevi başlattı.
İtalya ve AB arasında mülteci kavgası

İtalya’da koalisyon ortaklarından popülist Beş Yıldız Hareketi’nin lideri Luigi Di Maio, göç ve mülteci krizi nedeniyle Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ödemeyi durdurmakla tehdit etti. Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Facebook hesabından yayınladığı bir videoda “eğer bugün Brüksel’de yapılacak toplantıda Diciotti gemisi ve sığınmacıların dağılımı konusunda uzlaşma sağlanamazsa, ne ben ne de Beş Yıldız Hareketi her yıl AB’ye 20 milyar ödemeye hazırız” dedi.

İtalyan hükümeti, dört gün Akdeniz’de bekletildikten sonra içinde 177 mültecinin bulunduğu Diciotti gemisinin Sicilya kıyılarına yanaşmasına Pazartesi akşamı izin vermiş, ancak sığınmacıların karaya çıkmasına izin vermemişti. Çarşamba akşamı ise Katanya limanına yanaşan gemiden sadece 27 çocuk ve gencin kara çıkmasına onay verilmişti. Gemide hale 150 sığınmacı bulunuyor.

Diciotti junge Grflüchtete dürfen von Bord

Sığınmacılar açlık grevine başladı

Gemiyi ziyaret eden Demokratik Parti milletvekili Davide Faraone, durumun ciddileştiğini belirtti. Faranone, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, liman yetkililerinden aldığı bilgilere göre mültecilerin açlık grevine başladığını duyurdu.

İtalyan hükümeti, diğer AB ülkelerinin de gemide bulunan mültecileri kabul etmesi konusunda ısrar ediyor. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini geminin Sicilya kıyılarına yanaşmasına izin verilmesinin ardından başka bir Avrupa Birliği ülkesi sığınmacıları almayı kabul edene dek kimsenin karaya ayak basılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

AB ülkelerinin temsilcilerinin bugün Brüksel’de bir araya gelerek, Akdeniz’de kurtarılan mültecilere karşı izlenecek tutumu ele alacak.

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