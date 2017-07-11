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"İtalya ve Cezayir Libya konusunda mutabık"

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"İtalya ve Cezayir Libya konusunda mutabık"
İtalya Dışişleri Bakanı AngelinoAlfano, İtalya ve Cezayir'in, Libya'da kurumsal çerçevede hazırlanacak siyasi bir anlaşmayı ve Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunu desteklemek konusunda ilk sırada yer aldığını söyledi.

Alfano, başkent Roma'daki Dışişleri Bakanlığı binasında Cezayirli mevkidaşı Abdülkadir Messahel ile görüştü.     

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı baş başa görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.     

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Cezayir ile ikili ilişkilerinin son derece iyi seviyede olduğunu vurguladı.     

Alfano, hem İtalya'yı hem Cezayir'i yakından ilgilendiren komşu Libya'ya ilişkin olarak, "Libya konusunda İtalya ve Cezayir, kurumsal çerçevede hazırlanacak siyasi bir anlaşmayı ve BM'nin aracılığını desteklemek konusunda ilk sırada yer alıyor." dedi.     

Alfano, Cezayirli mevkidaşına, ülkelerinden İtalya'ya olabilecek potansiyel göç akışını önleme konusundaki çaba ve sınır kontrolündeki gayretleri için teşekkürlerini iletti.     

İtalyan Bakan, Cezayir'in Mağrip'in istikrarı için büyük önem taşıdığının altını çizdi.     

Körfez krizine ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini dile getiren Alfano, Cezayirli mevkidaşıyla krizdeki tansiyonu düşürecek her türlü girişime katkı vermek istediklerini ve Kuveyt'in arabuluculuğunu desteklediklerini ifade etti.     

"İTALYA VE CEZAYİR'İN ORTAK BİR PROBLEMİ VAR, O DA LİBYA"     

Cezayir Dışişleri Bakanı Messahel de Libyalı kardeşlerine yardımcı olmak istediklerini belirterek, "İtalya ve Cezayir'in ortak bir problemi var, o da Libya. Cezayir, Libyalılar arasındaki diyaloğu, krize siyasi çözüm bulunması için desteklemektedir." diye konuştu.     

Messahel, göçmen krizinin Afrika kıtası içinde de olağanüstü acil bir durum olduğunu dile getirerek, "Göç akışı sadece ekonomik nedenlerden kaynaklanmıyor. Afrika'da silahları susturmaya ihtiyaç var. Afrika içinde de bir iç göç var. Yaklaşık 20 milyon Afrikalı, Cezayir, Kenya ya da Güney Afrika kıtasının müreffeh ülkelerine gitmekte." dedi.     

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