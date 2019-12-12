İtalya ve Fransa’yla askeri tatbikat

Fileleftheros gazetesi: “MEB’i Askeri Tatbikatlarla Güçlendiriyor – Lefkoşa’dan Türk Kışkırtmalarına Askeri İşbirlikleriyle Yanıt” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs'ın Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki kışkırtmalarına, bu bölgelerde gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlar ve işbirlikleriyle yanıt verdiği iddiasında bulundu.



Gazete konuya ilişkin haberinde, Güney Kıbrıs’ın içerisinde bulunduğumuz şu günlerde Kıbrıs açıklarında İtalya ve Fransa’yla ortak bir tatbikat gerçekleştirmekte olduğunu belirtirken, ileriki zamanda ise gerek PESCO gerekse ikili düzeyde işbirlikleri çerçevesinde başka tatbikatların da yapılacağını yazdı.

Fransa’nın “Surcouf” fırkateyninin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde olduğunu ve İtalya’nın “Martinengo” isimli fırkateynlerinin ise son 24 saattir Larnaka limanında demirlemiş vaziyette bulunduğunu vurgulayan gazete, her iki fırkateynin de, iki ülkenin şirketleri olan Eni-Total şirketlerinin faaliyet gösterdikleri sondaj bölgelerinde önümüzdeki günlerde yapılacak tatbikata katılacaklarını belirtti.



Gazete, bu tatbikatların sadece RMMO’nun askeri kabiliyetini yükseltmek amacıyla değil, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin diğer ülkelerle birlikte kendi MEB’nde, egemenlik haklarını kullandığı” şeklinde siyasi mesaj da vermek amacıyla yapıldıklarını ifade etti.



Habere göre söz konusu tatbikatlar hakkında dün bir açıklamada bulunan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın İtalya ve Fransa gibi ülkelerle işbirliğini sürdürdüğünü, bu tatbikatların da işbirliğinin düzeyinin yükseltildiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.



Rum Savunma Bakanlığı’ndan ise tatbikatlara ilişkin yapılan resmi açıklamada, “PASSEX” tipi tatbikatın Kıbrıs’ın Güney deniz bölgesinde, askeri personelin operasyonel yeterliliğinin, iletişim düzeyinin ve işbirliği ruhunun arttırılmasının amaçladığı vurgulandı.