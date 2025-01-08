İtalya ve Polonya Yolcusu Kalmasın!

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, IVSA Değişim Programıyla öğrencilerini dünya ile buluşturmaya devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, IVSA Değişim Programıyla öğrencilerini dünya ile buluşturmaya devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrenci Birliği’nin (The International Veterinary Students’ Association, IVSA) değişim programlarıyla dünya ile buluşmaya devam ediyor.

Aralık ayında IVSA Bologna ile düzenlenen değişim programı ile İtalya’dan gelen öğrencileri Kuzey Kıbrıs’ta ağırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, Bahar Dönemi’nde de kendi öğrencilerini İtalya’ya göndermeye hazırlanıyor. Aynı şekilde, Mart 2025’te IVSA Polanya’dan öğrencileri Kıbrıs’ta ağırlayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi, Mayıs 2025’te de öğrencilerini Polonya’ya gönderecek.

Akademik ve kültürel gelişim için çok önemli!

IVSA’nın değişim programı kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelen öğrenciler, program süresince çeşitli akademik workshoplara katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdiler. “Vahşi Yaşam ve Veteriner Hekimliği, lik” atölyesinde, veteriner hekimlerin vahşi yaşamda karşılaştıkları zorluklar hakkında teorik ve uygulamalı eğitim aldılar. “Deney Hayvanları ve Etik” workshopunda, deney hayvanlarının kullanımı ve bakım süreçleriyle ilgili etik kurallar üzerinde durdular. “Atlardaki Radyografik Görüntüleme” atölyesinde ise atların anatomisi ve radyografik görüntüleme tekniklerine dair uygulamalı çalışmalar yaptılar. Programın son etkinliği olan “Kısırlaştırma Ameliyatı” workshopunda ise cerrahi müdahale teknikleri üzerine eğitim alarak, veteriner hekimliği pratiği ile ilgili değerli bilgiler edindiler.

Öğrenciler, akademik ve mesleki kazanımların yanı sıra Kıbrıs kültürünü de keşfetme fırsatı yakaladılar. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’daki önemli tarihi yerleri ziyaret ederek Kıbrıs’ın kültürel mirasını yakından gören öğrenciler; Lefkoşa’da Surlariçi, Büyük Han ve Kumarcılar Hanı gibi tarihi mekanları gezdiler. Girne’de Saint Hilarion Kalesi ve Bellapais Manastırı’nı ziyaret eden öğrenciler, Gazimağusa’da ise Salamis Harabeleri, Kapalı Maraş ve Lala Mustafa Paşa Camii gibi tarihi yerleri gezdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Mayıs’ta iade-i ziyarette bulunacaklar!

Dünyanın pek çok ülkesinden öğrencileri kampüsünde ağırlayan Yakın Doğu Üniversitesi, kendi öğrencilerini de aynı kapsamda dünya ile buluşturuyor. Aralık ayında Kuzey Kıbrıs’a gelen IVSA Bologna, bahar döneminde Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği öğrencilerini de Bologna’da ağırlayacak. Diğer yandan 3 Mart 2025’te Kıbrıs’a gelecek Polonyalı öğrenciler, 3 Mayıs 2025’te ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerini ağırlayacak.

Dünya ile buluşan bir eğitim yolculuğu!

IVSA Cyprus danışmanı da olan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, IVSA değişim programlarının öğrencilerin mesleki ve akademik donanımını artırdığına dikkat çekerek, “Bu tür programlar, öğrencilerimizin uluslararası platformlarda meslektaşlarıyla buluşarak bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasını sağlıyor. Aynı zamanda farklı kültürleri tanıyarak bakış açılarını genişletmeleri, gelecekteki kariyer hedeflerine önemli katkılar sunuyor” dedi.

IVSA Cyprus Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencisi Dilara Atış ise değişim programlarının, öğrencilerin global veteriner hekimliği sorunlarına duyarlılık kazanmalarına ve uluslararası standartlara uyum sağlamalarına destek olduğunu belirtti.

Uluslararası iletişim ve kültürel etkileşim önceliklerimizden

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise IVSA değişim programının sunduğu fırsatlara dikkat çekerek “IVSA değişim programı, öğrencilerimize yalnızca veteriner hekimliği alanında derinlemesine bilgi edinme imkanı tanımakla kalmıyor, aynı zamanda onların dünya görüşlerini genişletmelerine ve farklı kültürlerle tanışmalarına da olanak sağlıyor” dedi.

IVSA programlarının öğrencilere global bir bakış açısı kazandırdığını da belirten Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Gençlerimizin bu tür deneyimlerle donanarak mezun olmaları, üniversitemizin eğitim vizyonunun temel taşlarından biridir. Amacımız, öğrencilerimizin sadece akademik bilgilerini değil, aynı zamanda uluslararası iletişim ve kültürel etkileşim becerilerini geliştirerek, küresel iş dünyasına hazır bir şekilde mezun olmalarını sağlamaktır” dedi.