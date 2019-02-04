İtalya, Venezüella muhalefet lideri Guaido 'nun AB tarafından tanınmasını veto etti

Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro erken seçim yapmayı açıklaması, Juan Guaido’yu Venezüella’nın geçici lideri olarak tanıyan bir AB açıklamasını etkili bir şekilde engelledi.
İtalya'nın AB kararını veto ettiği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro erken seçim yapmayı açıklaması, Juan Guaido’yu Venezüella’nın geçici lideri olarak tanıyan bir AB açıklamasını etkili bir şekilde engelledi.
İtalya'nın AB kararını veto ettiği belirtiliyor.
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