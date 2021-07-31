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İtalya yangınlarla boğuşuyor

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İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın farklı yerlerinde çıkan orman yangınları, Katanya kent merkezi başta olmak üzere pek çok yerde günlük hayatı olumsuz etkiledi.
İtalya yangınlarla boğuşuyor

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın farklı yerlerinde çıkan orman yangınları, Katanya kent merkezi başta olmak üzere pek çok yerde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Katanya kent merkezine yakın farklı noktalarda akşamüstü çıkan ve Afrika kaynaklı rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın özellikle Fossa Creta muhitinde birkaç ailenin evinin terk etmesine yol açtı.

İtfaiye helikopterinden çekilen görüntülerde de bölgede yoğun bir dumanın oluştuğu görüldü.

 

Dünya yangınlarla mücadele ediyor

 

Bazı yolların yoğun duman sebebiyle trafiğe kapandığı aktarılırken, sahil şeridinde bazı tesislerde maddi hasarın oluştuğu kaydedildi.

Yangının sahil şeridini etkilemesiyle 150 kişi, alevlerin sardığı sahil şeridini botlarla denize açılarak terk ederken, liman komutanlığı ekipleri, denize açılanları kurtardı.

Kent merkezini olumsuz etkileyen yangın, Katanya Havaalanı'nın da gün içerisinde hava trafiğine kapanmasına yol açarken, akşam saatlerinde havaalanı yeniden hava ulaşımına açıldı.

Yangını söndürmek üzere çok sayıda itfaiyeci görev yaparken, Katanya'ya adanın farklı noktalarından da takviye itfaiye ekipleri gönderildiği ifade edildi.

Adada pek çok noktada yangın var

İtfaiye ekipleri adanın farklı noktalarında çıkan yangınlarla da mücadele ediyor.

Adanın bir diğer önemli kenti Palermo yakınlarındaki Piana degli Albanesi'nin makilik alanında önceki gün çıkan ve rüzgarı etkisiyle şiddetlenen yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor. Piana degli Albanesi’de 800 hektar makilik alanın yandığı bildirildi.

Aynı şekilde Messina kenti yakınlarında da 5 ayrı yerde çıkan irili-ufaklı yangınları söndürmek üzere itfaiye ekiplerinin çalıştığı aktarıldı.

Aşırı sıcakların etkisiyle çıktığı ifade edilen yangınlarla ilgili Sicilya Özerk Yönetim Başkanı Nello Musumeci, kundaklama şüphesini göz ardı etmedi ve araştırmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kundakçılar için ömür boyu hapis önerisi verilmesini dile getiren Musumeci, "Maalesef, korktuğumuz üzere Sicilya'da dünden beri kaydedilen yüksek sıcaklıklar sebebiyle adada büyük yangınlar çıkıyor. Bu yangınlarda ortaya çıkan yıkım gerçekten ciddi boyutta." dedi.

Sivil Savunma Ajansı, ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağına dikkati çekerek, bazı bölgelerin risk seviyesini "turuncu"ya çıkartmış ve hassas noktalarda yangın çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede geçen hafta sonu da Sardinya adasının batısındaki Oristanese kırsalında 20 bin hektar arazi yanmış, 1500 kişi yerinden olmuştu.

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