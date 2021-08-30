İtalya’da 15 katlı binada korkutan yangın

Yangının kısa sürede büyüyerek binanın tüm katlarını sardığı belirtilerek, yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği ifade edildi.

Yangının kısa sürede büyüyerek binanın tüm katlarını sardığı belirtilerek, yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği ifade edildi.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi” dedi.

Yaklaşık 20 kişinin sorunsuz bir şekilde dışarı çıkarıldığını söyleyen Sala, itfaiyecilerin evleri dolaşarak içeride kimsenin kalıp kalmadığını görmek için kapıları kırdığını ifade etti.