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İtalya'da 50 yaş üstüne Kovid-19 aşı zorunluğu başladı

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İtalya'da 50 yaş üstüne Kovid-19 aşı zorunluğu başladı
İtalya'da 50 yaş üstüne Kovid-19 aşı zorunluğu başladı

Hükümetin 6 Ocak'ta aldığı karar doğrultusunda, 50 yaşını doldurmuş olanlar için sadece aşı yaptıranların veya Kovid-19 geçirenlerin temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş Belgesi" bulundurma zorunluluğu bugünden itibaren devreye girdi. Söz konusu aşı zorunluluğu, 15 Haziran'a kadar geçerli olacak.

"Süper Yeşil Geçiş Belgesi" olmadan iş yerinde yakalananlara idari yaptırım olarak 600 ile 1500 avro arasında ceza öngörülürken, 1 Şubat itibarıyla henüz ilk doz aşısını yaptırmamış ya da 1 Şubat’tan sonra ikinci doz aşısını yaptırmaya gitmemiş 50 yaş üstü kişilere de 100 avro ceza uygulanacak.

Çalışanların "Süper Yeşil Geçiş Belgesi" olup olmadığını kontrol etmeyen işverenler için 400 ile 1000 avro arasında para cezası öngörülüyor.

"Süper Yeşil Geçiş Belgesi", ülke genelinde tüm eğlence, kültür-sanat ve spor etkinliklerine katılabilmek için mecburi tutuluyor.

Ülkede halihazırda 5 milyondan biraz fazla kişinin henüz hiç Kovid-19 aşısı yaptırmadığı, bunun büyük kısmının 50 yaş ve üzerindekiler olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 70 bin 852 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, 388 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başlamasından bu yana geçen 2 yıllık sürede toplam vaka sayısı 12 milyon 205 bin 474'e, toplam ölü sayısı 151 bin 684'e çıktı.

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