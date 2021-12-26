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İtalya'da 54 Bin 762 Vaka İle En Yüksek Günlük Kovid-19 Vaka Sayısına Ulaşıldı

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İtalya'da 54 Bin 762 Vaka İle En Yüksek Günlük Kovid-19 Vaka Sayısına Ulaşıldı
İtalya'da 54 Bin 762 Vaka İle En Yüksek Günlük Kovid-19 Vaka Sayısına Ulaşıldı

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 969 bin 752 testte 54 bin 762 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.

Vaka sayısı 5 milyon 622 bin 431'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 500 bin 466'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 1071'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 144 artarak 136 bin 530'a yükseldi.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 108 milyon 189 bin 4 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 209 bin 85 oldu.

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