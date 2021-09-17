  • BIST 1.423,290
  • Altın 484,04
  • Dolar 8,5050
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

İtalya’da aşı ve sağlık kartı tüm çalışanlar için zorunlu olacak

» »
Salgından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da hükümet, tüm çalışanlara aşı olma ve sağlık kartı zorunluluğu getirme kararı aldı.
İtalya’da aşı ve sağlık kartı tüm çalışanlar için zorunlu olacak

Salgından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da hükümet, tüm çalışanlara aşı olma ve sağlık kartı zorunluluğu getirme kararı aldı. İtalya Başbakanı Mario Draghi hükümetinin aldığı yeni karar kapsamında, geçerli bir sağlık kartı ibraz etmeyenler ücretsiz olarak işten uzaklaştırılabilecek ancak işten çıkarılamayacak. Yeni önlemlerin 15 Ekim’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Salgının 2020’nin başlarında ortaya çıkmasından bu yana covid-19 kaynaklı 130 binden fazla can kaybı yaşanan İtalya, İngiltere’den sonra Avrupa’da 2'nci en yüksek Covid-19 ölüm oranına sahip ülke konumunda. Şu ana kadar 4 milyon 623 bin 155 vaka tespit edilen ülkede salgın nedeniyle 130 bin 167 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 60 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 74’üne aşının en az bir dozu, yüzde 68’ine ise her iki dozu uygulandı.

İtalya’da sağlık vakfı Gimbe yayınladığı raporda, aşılamanın önemini vurgulayarak, şu anda hastanede olan Covid-19 hastalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu belirtti. Rapora göre, aşılar İtalya genelinde ölümleri yüzde 96.3, hastaneye yatışları yüzde 93.4 ve yoğun bakıma yatışları yüzde 95.7 oranında azalttı.

AŞI YAPTIRMAYAN 728 DOKTOR AÇIĞA ALINDI

İtalya'da daha önce sağlık çalışanları, bakımevi personeli ve eczacılar için aşılama zorunlu hale getirilmişti. Yetkililer, bugün itibariyle 728 doktorun aşı yaptırmadığı için açığa alındığını bildirdi. Açığa alınan hemşire veya bakımevi personelinin sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AŞI OLMAYAN YAKLAŞIK 3 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İŞTEN UZAKLAŞTIRILDI

Fransa’da da sağlık çalışanları için aşılama zorunlu hale getirilmiş, dün yürürlüğe giren kural kapsamında yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı Covid-19’a karşı aşılanmadığı için işten uzaklaştırılmıştı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, işten uzaklaştırma işleminin çoğunun geçici olduğunu ifade etmiş, “Çoğu, zorunlu aşılamanın bir gerçek olduğunu gördükten sonra aşı olmaya karar verdi” demişti. Veran, işten uzaklaştırılanların bir kısmının destek hizmetlerinde çalıştığını, beyaz önlüklüklerin sayısının az olduğunu söylemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya, Katalonya’nın bağımsızlık krizini çözmek için müzakerelere başladı16 Eylül 2021 Perşembe 10:16
  • Fransa’dan IŞİD’e büyük darbe: Sahraaltı Afrika lideri Adnan Abou Walid al Sahraoui öldürüldü16 Eylül 2021 Perşembe 09:16
  • Yunanistan Suudi Arabistan’a Patriot bataryası gönderdi15 Eylül 2021 Çarşamba 15:06
  • Almanya seçimlerinde son durum: SPD anketlerde farkı açıyor15 Eylül 2021 Çarşamba 12:54
  • Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta Acil Yangın Müdahale Gücü kurulmasını talep etti15 Eylül 2021 Çarşamba 12:45
  • Yeniden seçilmek için hazırlıklara başladı: Macron’dan polis teşkilatına güncelleme15 Eylül 2021 Çarşamba 12:18
  • Norveç'te İşçi Partisi ipi göğüsledi15 Eylül 2021 Çarşamba 11:51
  • "Almanya’nın yılda 500 bin göçmen iş gücüne ihtiyacı var"15 Eylül 2021 Çarşamba 11:12
  • Fransa'da aşı zorunluluğu yürürlüğe giriyor15 Eylül 2021 Çarşamba 11:00
  • Sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verildi15 Eylül 2021 Çarşamba 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti