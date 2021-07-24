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İtalya'da aşıyı sosyal faaliyetlerde zorunlu hale getiren 'Yeşil Geçiş' belgesi tartışılıyor

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İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dünkü kabine toplantısı sonrasında detaylarını açıkladığı ve 6 Ağustos'ta yürürlüğe girecek "Yeşil Geçiş" belgesi, kamuoyunu ikiye böldü.
İtalya'da aşıyı sosyal faaliyetlerde zorunlu hale getiren 'Yeşil Geçiş' belgesi tartışılıyor

İtalya basınındaki haberlere göre, "Yeşil Geçiş" belgesi bulunmayanlar için sosyal faaliyetlerin kısıtlanacak olması ülkenin bazı bölgelerinde aşı randevularına talebi artırdı.

Rainews24’ün haberinde, Lombardiya, Piyemonte, Toskana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Sicilya'da aşı randevularına talepte önceki günlere nazaran ciddi artış yaşandığı belirtildi.

Aşı karşıtlar, pek çok kentte protestoya hazırlanıyor

Diğer yandan "Yeşil Geçiş" belgesi, ülkede önemli bir kesimin de tepkisini çekti.

Hükümetin dünkü açıklamasının akabinde dün akşam saatlerinde kuzeydeki Piyemonte bölgesinin başkenti Torino'da toplanan 2 bin kadar aşı karşıtı, "Yeşil Geçiş" belgesini protesto etti.

Yarın da pek çok kentte, aşı karşıtlarının başını çektiği farklı grupların "Yeşil Geçiş" belgesiyle aşının zorunlu hale getirilecek olmasını protesto etmeye hazırlandığı bildirildi.

Draghi’nin geniş katılımlı hükümetinde yer almayı reddederek, parlamentoda ana muhalefet olan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni, hükümetin "Yeşil Geçiş" belgesiyle vatandaşın özgürlüğünü zedeleyen ve birçok ekonomik faaliyete giriş için aşı zorunluluğu getiren bir kararı onayladığını belirtti.

Meloni, parti olarak hükümetin bu kararına karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

"Yeşil Geçiş" belgesinin özellikleri

Hükümetin çıkardığı kanun hükmünde kararnameye göre, ülkede en az 1 doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Kovid-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek.

Moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

Söz konusu "Yeşil Geçiş" belgesi, 6 Ağustos'tan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatrodan sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri (müsabaka, yarışma) ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına girişlerde gerekli olacak.

Başbakanı Draghi’nin ifadeleri

Dünkü basın toplantısında Draghi, "Yeşil Geçiş" belgesinin detaylarını açıklarken, "İtalyan ekonomisi iyi gidiyor, toparlanıyor. İtalya, diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı büyüyor ancak Delta varyantı ciddi bir tehdit. 'Yeşil Geçiş', keyfi bir uygulama değildir, ekonomik faaliyetlerin açık tutulabilmesi için bir koşuldur. Huzur veren bir tedbirdir." ifadelerini kullanmıştı.

Draghi, aşı karşıtlarına, "Aşı olmayın demek, 'ölün' demek. Aşı olmuyorsun, hastalanıyorsun ve ölüyorsun ya da başkasına bulaştırıyorsun, başkası ölüyor. 'Aşı olmamak' demek, 'her şeyin yeniden kapanması' demek." diye seslenmişti.

 

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