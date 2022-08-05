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İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor

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İtalya'da yaz başından bu yana kaydedilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarının sayısının 94'e yükseldiği bildirildi.
İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor

İtalya'da yaz başından bu yana kaydedilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarının sayısının 94'e yükseldiği bildirildi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünden (ISS) yapılan açıklamaya göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan enfeksiyon hastalığı olan BNV’ye yakalananların sayısı 94'e çıktı. Bulaşma düzeyinin önceki haftalara göre geçen hafta iki kattan fazla arttığı ifade edildi.

Vakaların ağırlıklı olarak kuzey bölgelerinde görüldüğü, 33 vaka ile Veneto bölgesinin başı çektiği kaydedildi. BNV sebebiyle şu ana kadar ülke genelinde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü’nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor. Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor. BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

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