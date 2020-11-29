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İtalya'da bir cafe:“Corona virüsüyle ilgili konuşmak yasaktır.”

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İtalya'da bir cafe:“Corona virüsüyle ilgili konuşmak yasaktır.”
İtalya'da bir cafe:“Corona virüsüyle ilgili konuşmak yasaktır.”

İtalya’nın başkenti Roma’daki ‘Bar Feeling’de, havadan sudan, tarihten sanattan kısacası akla gelen her konudan konuşmak serbest; bir konu dışında: Covid-19.

Barın sahibi Cristina Mattioli, keyifli havayı bozduğu, atmosfere ağırlık çökmesine neden olduğu için corona virüsüyle ilgili konuşulmasını yasakladı. Bunu da içki ve kahve servisinin yapıldığı barın arkasına yazdığı yazıyla duyurdu: “Corona virüsüyle ilgili konuşmak yasaktır.”

Mattioli’nin astığı bir başka yazıda ise sohbet konuları öneriliyor. Bunlara Big Brother’ın İtalya versiyonu Grande Fratello VIP’i bu sezon kimin kazanacağına dair tahmin yürütmek de var.

Dokuz aydır salgınla boğuştuklarını ve artık çok fazla gelmeye başladığını söyleyen Mattioli şöyle devam etti: “Herkesin bir ya da daha fazla öyküsü var. Biz virolog değiliz veya hükümet yetkilisi. Kurallara uymak ve durumun ciddiyetinden haberdar olmak elbette önemli ama salgını psikolojik etkisini de gözardı etmemeli. Dünyadan, diğer konulardan kopmamalı. Sürekli aynı konuyu konuşmakla bir yere varamayız.”

İtalya’daki bar kültürünün farklı olduğunu, insanların birbileriyle sıcak sohbetler yaptığını vurgulayan Mattioli, “Eskiden burada spordan siyasete çok konuda sohbetler olurdu. Mesafeyi koruyarak bu keyifli sohbetlere dönülmesini istiyorum” dedi.

Barın müşterilerinin çoğu, Mattioli’nin kararını destekleyerek, “Sürekli hastalık konuşarak psikolojimizi bozuyoruz. Çok yerinde bir karar” dedi.

Roma’nın içinde olduğu Lazio bölgesinde bar ve restoranlar saat 18:00’e kadar açık.

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