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İtalya’da Bir Günde 236 Kişi Öldü, Vaka Artışı En Düşük Seviyede

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İtalya’da Bir Günde 236 Kişi Öldü, Vaka Artışı En Düşük Seviyede
İtalya’da Bir Günde 236 Kişi Öldü, Vaka Artışı En Düşük Seviyede

İtalya’da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315’e ulaştı. Son bir günde 236 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı dün ve önceki güne artış gösterdi. Dün 195, önceki günse 174 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Toplam vaka sayısı ise 1.075 artarak 213 bin 13’e çıktı. Vaka sayısındaki artış oranı yüzde 0,51 ile salgın başından beri en düşük seviyeye geriledi.

Bu vakalardan 85 bin 231’i iyileşti. Son bir günde iyileşenlerin sayısı 2352 oldu.

Halen pozitif olanların sayısı ise 98 bin 467’ye düştü. Bu kişilerden 1427’si yoğun bakımda tedavi görüyor.

İtalya’da 10 Mart’ta ülke genelinde uygulanmaya sokulan kısıtlayıcı tedbirler dünden itibaren kısmen gevşetilmeye başladı.

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