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İtalya'da bir günde 40 bini aşkın yeni vaka

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İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında, son 24 saatte 40 bin 902 yeni vaka kaydedildi.
İtalya'da bir günde 40 bini aşkın yeni vaka

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında, son 24 saatte 40 bin 902 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, bugünkü 40 bin 902 kişiyle, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 107 bin 303 oldu.

Aktif Covid-19 hasta sayısı 663 bin 926'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 230'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 550 artarak, 44 bin 139'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 480 artarak, 399 bin 238 oldu.

Bu arada, İtalya Tabipler Birliği, Cenova'da bir doktorun daha Covid-19'dan yaşamını yitirmesiyle salgında ölen doktor sayısının 189'a ulaştığını açıkladı.

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