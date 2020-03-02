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İtalya’da bir günde 52 ölüm

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İtalya’da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi. Ülkede koronavirüsün görülmesinden bu yana 18 kişiyle en fazla ölüm bugün kaydedildi
İtalya’da bir günde 52 ölüm

İtalya’da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi. Ülkede koronavirüsün görülmesinden bu yana 18 kişiyle en fazla ölüm bugün kaydedildi. DSÖ ise 10 ülkeye koronavirüs yayılmasının sebebinin İran olduğunu açıkladı

İtalya’da ilk olarak 21 Şubat Cuma günü ortaya çıkan Kovid-19, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bugün en çok ölümün görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının 1835’e çıktığını, yaşamını yitirenlere, 15’i Lombardiya, 3’ü de Emilia-Romagna bölgesinden olmak üzere bugün 18 kişinin daha eklendiğini açıkladı. Buna göre, dün 34 olarak duyurulan ölü sayısı 52’ye çıktı. Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 149’a ulaştığını kaydetti.

DSÖ: 10 ülkedeki koronavirüs vakaları İran bağlantılı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 66 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle yaşamını yitirdiği İran’a uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdiğini yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada Afganistan, Kanada, Lübnan, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki vakalarının İran ile bağlantılı olarak ortaya çıktığını belirtilerek, DSÖ uzman ekibinin koronavirüs için İran’a destek vermek amacıyla başkent Tahran’a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada sağlık uzmanlarından oluşan ekibin, İranlı sağlık makamlarıyla çalışacağı, bazı sağlık kuruluşları ve laboratuvarları ziyaret ederek İranlı yetkililere rehberlik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan, Kanada, Lübnan, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde görülen Kovid-19 vakalarının İran ile bağlantılı olarak ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca teknik ekip üyelerini taşıyan uçakta, 15 binden fazla sağlık çalışanını desteklemek için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman ile yaklaşık 100 bin kişiyi test etmek için yeterli laboratuvar kiti bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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