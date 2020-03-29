İtalya’da bir günde ‘corona’dan 756 kişi öldü: Toplam sayı 10 bin 779

Dünyada ölümlerin neredeyse üçte birinin görüldüğü İtalya’da, son 24 saate 756 kişi daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Resmi açıklamaya göre ölü sayısı bugün akşam 10 bin 779’a çıktı. İtalya, en çok ölümün kayda geçirildiği ülke.

Geçen cuma günü ülkede 919 kişi ölürken, dün bu rakam 889 olarak açıklanmıştı.

İtalya’daki toplam vaka sayısı ise yaklaşık 5 binlik artışla 97 bin 689 oldu. İyileşenlerin sayısı da 13 bin 30’a yükseldi.