  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İtalya’da bir günde ‘corona’dan 756 kişi öldü: Toplam sayı 10 bin 779

» »
İtalya’da bir günde ‘corona’dan 756 kişi öldü: Toplam sayı 10 bin 779
İtalya’da bir günde ‘corona’dan 756 kişi öldü: Toplam sayı 10 bin 779

Dünyada ölümlerin neredeyse üçte birinin görüldüğü İtalya’da, son 24 saate 756 kişi daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Resmi açıklamaya göre ölü sayısı bugün akşam 10 bin 779’a çıktı. İtalya, en çok ölümün kayda geçirildiği ülke.

Geçen cuma günü ülkede 919 kişi ölürken, dün bu rakam 889 olarak açıklanmıştı.

İtalya’daki toplam vaka sayısı ise yaklaşık 5 binlik artışla 97 bin 689 oldu. İyileşenlerin sayısı da 13 bin 30’a yükseldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kübalı doktorlar: İhtiyaç olduğu sürece buradayız29 Mart 2020 Pazar 17:06
  • 'Meflokin bazlı ilacın Kovid-19 tedavisindeki etkinliği doğrulandı'29 Mart 2020 Pazar 16:59
  • ‘Hipertansiyon ilaçları ve koronavirüs arasında bağ yok. Tansiyon ilaçlarınızı almayı durdurmayın’29 Mart 2020 Pazar 16:50
  • İspanya’da bir günde 838 kişi öldü29 Mart 2020 Pazar 16:47
  • ‘Hipertansiyon ilaçları ve koronavirüs arasında bağ yok. Tansiyon ilaçlarınızı almayı durdurmayın’29 Mart 2020 Pazar 16:45
  • Dünya Sağlık Örgütü: “Vakaların %3,4’ü ölümle sonuçlanıyor”29 Mart 2020 Pazar 16:44
  • Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Virüs havadan bulaşır mı?29 Mart 2020 Pazar 16:31
  • Çinli bilim insanları virüsü %96.5-99.9 emebilen bir nanomadde keşfettiklerni açıkladı29 Mart 2020 Pazar 16:10
  • Bergamo Belediye Başkanı: Milano'da oynanan maç biyolojik bomba etkisi yaptı29 Mart 2020 Pazar 15:49
  • ABD’de ‘corona’ testi pozitif çıkan bebek hayatını kaybetti29 Mart 2020 Pazar 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti