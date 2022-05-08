İtalya'da çalınan Nostradamus kehanetleri el yazması yıllar sonra Almanya'da bulundu

Nostradamus adıyla anılan Fransız astrolog Michel de Nostredame'ın kehanetlerini içeren Latince "Profetie di Michele Nostradamo" adlı el yazması en az 15 yıldır kayıptı.

Kitabın Roma'daki Barnabiti Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'nden çalınma tarihi net olarak bilinmese de 2007'den beri kayıp olduğu belirtiliyor.

16. yüzyıldan kalma, yaklaşık 500 sayfalık el yazması eserin çalındıktan sonra Fransa'ya götürüldüğü ve burada bir bit pazarında satıldıktan sonra Almanya'ya ulaştığı belirlendi.

Almanya'nın Stuttgart kentindeki bir müzayede evi geçen yıl kitabı açık artırmaya çıkarınca İtalya'nın kültürel miras koruma ekipleri eserin izini buldu.