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İtalya'da Cezaevi İsyanlarında Ölenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

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İtalya'da Cezaevi İsyanlarında Ölenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi
İtalya'da Cezaevi İsyanlarında Ölenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

İtalya'daki cezaevlerinde hafta sonu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkumların sayısı 12'ye çıktı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya’da hafta sonu patlak veren cezaevi isyanında bilanço ağırlaşıyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, ülke genelinde 20’yi aşkın cezaevinde hafta sonu Kovid-19'a yönelik tedbirleri protestoyla başlayıp isyana dönüşen ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren olayların en şiddetlisinin yaşandığı Modena'da ölü sayısı, 2 mahkumun daha cesedinin bulunmasıyla 7'den 9'a yükseldi.
 

Rieti'deki cezaevinde ise olayların ardından 3 mahkumun cesedinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada, olaylar sırasında Foggia’daki cezaevinden 77 kişinin firar ettiği, bunlardan bir kısmının yakalandığı, 20 kadarının arandığı ifade edildi.

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