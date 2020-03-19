İtalya’da ‘corona’ çaresizliği: İnsanlar yalnız ölüyor, tabut yetişmiyor, tören yapılamıyor

İtalya’nın ‘corona’dan en çok etkilenen şehri Bergamo’da virüs nedeniyle ölenlerin cenazesi kiliselerde defin için sıra bekliyor. Cenazeevleri ölümlere yetişemediği için evde ölenlerin cansız bedeni odada saklanıyor.

İtalya’da dün itibariyle 2 bin 978 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Tümü bir cenaze töreni olmadan defnedildi ya da yakıldı. Hastanedekiler ise başucunda yakınlarıyla değil, bir başına öldü.

Ölümlerin yarıdan fazlası, 1640’ı, salgının merkezi durumundaki 1.2 milyon nüfuslu Bergamo’da. Toplam vaka sayısı 3 bin 993. En büyük cenaze işleri kurumu CFB, 1 Mart’tan bu yana 600’e yakın cenaze işlemi yaptı.

‘Bir nesil iki haftada yok oldu’

“Normal bir ayda ortalama 120 cenaze olur” diyen CFB’nin başkanı Antonio Ricciardi’nin sözleri durumun vahametini gözleri önüne seriyor: “Bir nesil sadece iki haftada yok oldu. Böylesi bir şey hiç görmedik, çok acıklı, sadece ağlamak istiyorsunuz.”

Bergamo’da yaklaşık 80 cenazeevi var, her biri günde onlarca telefon alıyor. Cenazelere tabut yetişmemesi ve cenaze işleriyle ilgilenen çalışanların bir kısmının da virüsten etkilenmesi nedeniyle talepleri karşılamakta zorlanıyorlar.

Hastanelerde ise durum daha zorlayıcı. ‘Corona’dan ölenlerin bedeni virüs bulaştırma riski nedeniyle giydirilmeden tabuta konuluyor. Ricciardi “Aileler sevdiklerini göremiyor ya da bir cenaze töreni düzenleyemiyor. Bu psikolojik olarak bir yıkım” diyor.

Evde ölenler için uygulanan bürokratik işlemler daha uzun sürüyor. Çünkü ölümün iki doktor tarafından belgelenmesi şart. İkinci doktorun gelmesi 30 saati bulabiliyor. Doktorlar da virüsten etkilenenler arasında olduğu için süre uzuyor.

Mühürlü odada tabut bekleyen cenazeler…

Bergamo’da öğretmenlik yapan Stella ‘corona’dan yaşamını yitiren birinin hikayesini Guardian’a anlattı: “Dün 88 yaşında bir erkek öldü, birkaç gündür ateşi vardı. Ambulansa ulaşmanın imkanı yoktu çünkü hat sürekli meşguldü. Odasında yalnız öldü. Ambulans bir saat sonra geldi. Yapabilecekleri bir şey yoktu. Bergamo’da tabut sıkıntısı yaşandığı için onu öylece yatağında bıraktılar. Bir tabut bulunana kadar akrabalarının girmesini engellemek için odasını mühürlediler.”

Yakınının kaybedenlerin acısına bir de gerektiği gibi bir cenaze töreni düzenleyemenin verdiği hüzün ekleniyor. 74 yaşındaki amcasını kaybeden biri, “Normalde kaybettiğimiz yakınlarımızı giydiririz ve cenaze evde bir gün kalır. Şimdi bunları yapamıyoruz. Onlara veda bile edemiyoruz. En acısı da bu” diyor.

Gazetedeki ölüm ilanları bir sayfadan 10 sayfaya çıktı

‘Corona‘ salgınının dehşete düşüren boyutları yerel gazete sayfalarından da anlaşılıyor. Normalde bir sayfa olan ölüm ilanları 10 sayfayı buluyor.

İtalya’nın başka yerlerinde cenazeleri kabul etmeyen cenazevleri bile var. Napoli’de 47 yaşındaki Teresa Franzese’nin cenazesi alacak yer çıkmayınca iki gün boyunca evde bekletilmek zorunda kaldı.

İki rahibe cenaze töreni yaptığı için ceza verildi

Toplu etkinlikler, cenaze töreni dahil olmak üzere yasak. Hatta iki rahibe cenaze düzenlediği için ceza verildi.