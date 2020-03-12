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İtalya’da ‘corona’dan 189 kişi daha hayatını kaybetti; toplam rakam bini aştı

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İtalya’da ‘corona’dan 189 kişi daha hayatını kaybetti; toplam rakam bini aştı
İtalya’da ‘corona’dan 189 kişi daha hayatını kaybetti; toplam rakam bini aştı

İtalya’da yeni tip corona virüsünün sebep olduğu hastalık (Covid-19) nedeniyle 189 kişi daha hayatını kaybetti; ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1016’ya yükseldi.

Vaka sayısı ise 12 bin 462’den yüzde 21.7’lik artışla 15 bin 113’e tırmandı.

Bu oran, salgının ilk ortaya çıktığı 21 Şubat tarihinden itibaren günlük en yüksek artış olarak kayda geçti.

İyileşenlerin sayısı ise 1045’ten 1258’e çıkarken, yoğun bakımda bulunanların sayısı da 1028’den 1153’e yükseldi.

Çin’den sonra virüs en çok İtalya, İran ve Güney Kore’de yayıldı.

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