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İtalya'da covid-19 önlemlerine devam

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İtalya'da COVID-19'la mücadele kapsamında uzun süredir yürürlükte olan maske kullanma zorunluluğu bazı alanlarda gevşetilirken, toplu taşıma araçları için eylül sonuna kadar uzatıldı.
İtalya'da covid-19 önlemlerine devam

Bakanlar Kurulu, maske kullanımına ilişkin yeni kararlar aldı.

Buna göre, uçak seyahatlerinde, tiyatro, sinema ve kapalı alanlardaki spor etkinliklerinde maske kullanımı zorunlu olmaktan çıkarıldı ancak halka yine de maske kullanması tavsiye edildi.

Virüsün yayılma riskinin fazla olması sebebiyle şehir içi toplu taşıma araçlarında, maske kullanma zorunluluğunun süresi 30 Eylül’e kadar uzatıldı.

Toplu taşıma haricinde sağlık kuruluşlarında ve bakımevlerinde maske kullanma zorunluğu eylül sonuna dek sürecek.

Sağlık Bakanının COVID-19 testi pozitif çıktı

COVID-19 salgınının başından bu yana ülkede salgın acil durumunu yöneten isimlerin başında gelen Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Speranza’nın kendisini evinde tecrit altına aldığı ve bugün maske kullanım kararını ele alan Bakanlar Kurulu Toplantısı’na video konferansla bağlandığı belirtildi.

Salgının ülkede resmen başladığı Şubat 2020’den bu yana toplam vaka sayısı bugün itibarıyla 17 milyon 736 bin 696 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bin 553’ü buldu.

Ülkede günlük vaka sayısı son haftalarda 7 bin ile 40 bin arasında değişiyor.

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