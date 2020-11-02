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İtalya'da Covid-19'dan ölen yaşlıların 'vazgeçilemez değiller' yorumunu yapan vali özür diledi

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İtalya'da Covid-19'dan ölen yaşlıların 'vazgeçilemez değiller' yorumunu yapan vali özür diledi
İtalya'da Covid-19'dan ölen yaşlıların 'vazgeçilemez değiller' yorumunu yapan vali özür diledi

İtalya'da ülke ekonomisi söz konusu olduğunda 'yaşlıların vazgeçilmez olmadığı' yorumunu yapan bir vali yanlış anlaşıldığını öne sürüp özür diledi.

Nüfusunun büyük çoğunluğunun 65 yaş üstü olduğu Liguria bölgesinin valisi Giovanni Toti, bakanlarla yaptığı bir toplantıda, ulusal çapta sokağa çıkma yasağından kaçınmak için, 70 yaş üstü kişilerin evlerinden dışarı çıkmalarını kısıtlamayı önermişti.

Bu toplantının sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Toti, "Her Covid-19 ölümü, her ne kadar bize acı verse de şunu gözardı edemeyiz. Dün sadece Liguria'da ölen 25 kişiden 22'si yaşlı hastalardı. Bu kişiler emekliliklerini yaşayanlar. Ekonomideki üretim için vazgeçilemez değiller" diye yazdı.

Twitter hesabında yazılanlarla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu savunan 52 yaşındaki Toti, bu cümlelerin, düşüncelerini yanlış yorumlayan sosyal medya sorumlusuna ait olduğunu iddia edip özür diledi.

Liguria, İtalya'da 65 yaş üstü nüfusun yüzde 29 ile en yoğun olduğu bölge. Ülke genelindeyse bu oran yüzde 23 civarında.

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