İtalya'da Covid-19'dan ölenlerle ilgili veriler ne söylüyor? Yaş, cinsiyet dağılımı, hastalıklar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının merkez üssü artık Avrupa. Tespit edilen vaka sayısı Çin'den az olsa da dünyada Covid-19 hastalığından en çok can veren ülke İtalya.

Günlük can kaybının yüzlerle ifade edilmeye başlandığı ülkede dün bir günde en fazla ölüm gerçekleşti ve sadece İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825'e çıktı.

Son veriler ışığında Covid-19'un en yüksek öldürme oranı yüzde 9 ile İtalya'da.

İtalya'da neden bu kadar hastanın öldüğü merak ediliyor. Bu sorunun cevabını İtalyan Ulusal Sağlık Servisi'nin 20 Mart'ta yayınladığı raporunda bulabiliriz.

Kurum, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 200 hastanın ayrıntılı istatistiğini içeren bir araştırma paylaştı. Veriler ölümlerin demografik yapısına dair önemli bilgiler içeriyor.

Ölenlerin ortalama yaşı 78,5; yüzde 70,6'sı erkek

Resmi verilere göre İtalya'da koronavirüsten yaşamını yitiren hastaların ortalama yaşı 78,5. Ölüm vakalarının en çok görüldüğü yaş grupları 70-79; 80-89 olarak belirlendi.

Ölüm vakalarında çoğunluğun ise yüzde 70,6 ile erkekler olduğu görülüyor.

Koronavirüs tanısı alanların ortalama yaşı 63 yaş civarındayken ölüm vakaları bu yaşın 15 yıl üzerinde seyretti.

METİN BOYUTUAaAa

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının merkez üssü artık Avrupa. Tespit edilen vaka sayısı Çin'den az olsa da dünyada Covid-19 hastalığından en çok can veren ülke İtalya.

Günlük can kaybının yüzlerle ifade edilmeye başlandığı ülkede dün bir günde en fazla ölüm gerçekleşti ve sadece İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825'e çıktı.

Son veriler ışığında Covid-19'un en yüksek öldürme oranı yüzde 9 ile İtalya'da.

İtalya'da neden bu kadar hastanın öldüğü merak ediliyor. Bu sorunun cevabını İtalyan Ulusal Sağlık Servisi'nin 20 Mart'ta yayınladığı raporunda bulabiliriz.

Kurum, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 200 hastanın ayrıntılı istatistiğini içeren bir araştırma paylaştı. Veriler ölümlerin demografik yapısına dair önemli bilgiler içeriyor.

Ölenlerin ortalama yaşı 78,5; yüzde 70,6'sı erkek

Resmi verilere göre İtalya'da koronavirüsten yaşamını yitiren hastaların ortalama yaşı 78,5. Ölüm vakalarının en çok görüldüğü yaş grupları 70-79; 80-89 olarak belirlendi.

SPONSORED CONTENT

Changes ahead as winters in the Arctic Circle warm up

Data from Copernicus reveals this has been the warmest winter on record in Europe. What's it like for those who live in the coldest places on the continent? We went to Abisko, Swed

Ad By Copernicus

Ölüm vakalarında çoğunluğun ise yüzde 70,6 ile erkekler olduğu görülüyor.

Koronavirüs tanısı alanların ortalama yaşı 63 yaş civarındayken ölüm vakaları bu yaşın 15 yıl üzerinde seyretti.

Covid-19 ortalama 8 gün içinde ölüme sebep oldu

Yaşamını yitiren 3200 koronavirüs hastasında, ilk bulgunun ortaya çıkmasıyla yaşamını yitirmeye kadar geçen ortalama süre 8 gün civarında oldu.

Çoğu hastanın ilk bulgudan sonra hastaneye yatana kadar 4 günü tanısız ve tedavisiz geçirdiği tespit edildi.

Hastaneye kayıttan ölümün gerçekleşmesine kadar da ortalama 4 gün geçti.

Ölenlerin yüzde 98,8'inde Covid-19'dan başka hastalıklar vardı

Çin daha önce sunduğu raporlarda, yaşlı olmanın yanı sıra kronik hastalıkları olanların Covid-19'dan ölme riskinin daha yüksek olduğu kanıtlanmıştı.

İtalya'nın raporunda da komorbidite, yani Covid-19'u eşlik eden hastalıklar dikkate alındı.

Yaşamını yitiren 481 hastanın sadece yüzde 1,2'sinde başka hiçbir hastalığa rastlanmadı. Bunların yüzde 48,6'sında Covid-19 haricinde 3 veya daha fazla komorbid hastalıkları vardı. Yüzde 23,5'inde 1; yüzde 26,6'sında da 2 farklı hastalık vardı.

En çok rastlanan komorbid hastalıklar hangileriydi?

Raporda belirtilen en yaygın hastalıklar :

Yüksek tansiyon: 73,8%

Diyabet - 33,9 %

İskemik kalp hastalığı - 30,1%

Atriyal fibrilasyon - 22,0%

Böbrek yetmezliği - 20,2%

Kanser (son 5 yılda) - 19,5 %

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı - 13,7%

Demans - 11,9 %

Felç - 11,2%

Kronik karaciğer hastalığı - 3,7%

50 yaş altı ölümler

3 bin 200 ölen hastalarının 36’sı 50 yaş altındaydı, yani yüzde 1,1'i.

40 yaşın altındaki 2 hasta için klinik bilgi mevcut değil. Ancak geri kalan 7 hastada kardiyovasküler sorunlar, böbrek sorunları, psikiyatrik patolojiler, diyabet ve obezite ciddi hastalıkları vardı.

Covid-19 hastalarında en çok görülen semptomlar

Hayatını kaybeden hastaların hastaneye ilk başvurduğu esnada semptomlar arasında başlıca ateş ve öksürük olmak üzere, ishal ve ağızdan kan gelmesi de gözlemlendi.

Fakat hastaların yüzde 5,7'sinde ise hiçbir ön belirtiye rastlanmadı.

METİN BOYUTUAaAa

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının merkez üssü artık Avrupa. Tespit edilen vaka sayısı Çin'den az olsa da dünyada Covid-19 hastalığından en çok can veren ülke İtalya.

Günlük can kaybının yüzlerle ifade edilmeye başlandığı ülkede dün bir günde en fazla ölüm gerçekleşti ve sadece İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825'e çıktı.

Son veriler ışığında Covid-19'un en yüksek öldürme oranı yüzde 9 ile İtalya'da.

İtalya'da neden bu kadar hastanın öldüğü merak ediliyor. Bu sorunun cevabını İtalyan Ulusal Sağlık Servisi'nin 20 Mart'ta yayınladığı raporunda bulabiliriz.

Kurum, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 200 hastanın ayrıntılı istatistiğini içeren bir araştırma paylaştı. Veriler ölümlerin demografik yapısına dair önemli bilgiler içeriyor.

Ölenlerin ortalama yaşı 78,5; yüzde 70,6'sı erkek

Resmi verilere göre İtalya'da koronavirüsten yaşamını yitiren hastaların ortalama yaşı 78,5. Ölüm vakalarının en çok görüldüğü yaş grupları 70-79; 80-89 olarak belirlendi.

SPONSORED CONTENT

Changes ahead as winters in the Arctic Circle warm up

Data from Copernicus reveals this has been the warmest winter on record in Europe. What's it like for those who live in the coldest places on the continent? We went to Abisko, Swed

Ad By Copernicus

Ölüm vakalarında çoğunluğun ise yüzde 70,6 ile erkekler olduğu görülüyor.

Koronavirüs tanısı alanların ortalama yaşı 63 yaş civarındayken ölüm vakaları bu yaşın 15 yıl üzerinde seyretti.

Covid-19 ortalama 8 gün içinde ölüme sebep oldu

Yaşamını yitiren 3200 koronavirüs hastasında, ilk bulgunun ortaya çıkmasıyla yaşamını yitirmeye kadar geçen ortalama süre 8 gün civarında oldu.

Çoğu hastanın ilk bulgudan sonra hastaneye yatana kadar 4 günü tanısız ve tedavisiz geçirdiği tespit edildi.

Hastaneye kayıttan ölümün gerçekleşmesine kadar da ortalama 4 gün geçti.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 11. günde 947'ye çıktı: Diğer ülkelerin grafiği nasıldı?

Covid-19'da en çok can kaybı veren ülkeler hangileri? Virüsün öldürme oranları neden farklı?

Ölenlerin yüzde 98,8'inde Covid-19'dan başka hastalıklar vardı

Çin daha önce sunduğu raporlarda, yaşlı olmanın yanı sıra kronik hastalıkları olanların Covid-19'dan ölme riskinin daha yüksek olduğu kanıtlanmıştı.

İtalya'nın raporunda da komorbidite, yani Covid-19'u eşlik eden hastalıklar dikkate alındı.

Yaşamını yitiren 481 hastanın sadece yüzde 1,2'sinde başka hiçbir hastalığa rastlanmadı. Bunların yüzde 48,6'sında Covid-19 haricinde 3 veya daha fazla komorbid hastalıkları vardı. Yüzde 23,5'inde 1; yüzde 26,6'sında da 2 farklı hastalık vardı.

En çok rastlanan komorbid hastalıklar hangileriydi?

Raporda belirtilen en yaygın hastalıklar :

Yüksek tansiyon: 73,8%

Diyabet - 33,9 %

İskemik kalp hastalığı - 30,1%

Atriyal fibrilasyon - 22,0%

Böbrek yetmezliği - 20,2%

Kanser (son 5 yılda) - 19,5 %

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı - 13,7%

Demans - 11,9 %

Felç - 11,2%

Kronik karaciğer hastalığı - 3,7%

50 yaş altı ölümler

3 bin 200 ölen hastalarının 36’sı 50 yaş altındaydı, yani yüzde 1,1'i.

40 yaşın altındaki 2 hasta için klinik bilgi mevcut değil. Ancak geri kalan 7 hastada kardiyovasküler sorunlar, böbrek sorunları, psikiyatrik patolojiler, diyabet ve obezite ciddi hastalıkları vardı.

Covid-19 hastalarında en çok görülen semptomlar

Hayatını kaybeden hastaların hastaneye ilk başvurduğu esnada semptomlar arasında başlıca ateş ve öksürük olmak üzere, ishal ve ağızdan kan gelmesi de gözlemlendi.

Fakat hastaların yüzde 5,7'sinde ise hiçbir ön belirtiye rastlanmadı.

Hastaların yüzde 76’sında ateş, yüzde 73’ünde nefes darlığı, uüzde 40’ında öksürük, yüzde 8’inde ishal, yüzde 1’inde de kanlı balgam görüldü.

Hastaların yüzde 84’üne antibiyotik uygulaması yapıldı. Yüzde 54 oranında da antiviral tedavi kullanıldı.