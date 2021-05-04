  • BIST 1.411
  • Altın 479,489
  • Dolar 8,3105
  • Euro 9,9928
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka

İtalya’da 'Covid’siz ada' projesi: Nüfusun yüzde 92'si aşılandı

» »
İtalya'da turizm sezonunu canlandırabilmek amacıyla planlanan 'Covid'siz ada' projesi kapsamında, Procida adasında yaşayan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 92'si aşılandı.
İtalya’da 'Covid’siz ada' projesi: Nüfusun yüzde 92'si aşılandı

İtalya'da korona virüsü salgını döneminde yaz aylarında turizm sezonunu canlandırabilmek amacıyla planlanan 'Covid'siz ada' projesinde ilk adanın sakinlerinin aşılanması tamamlandı. Küçük adaların güvenli şekilde turizme açılabilmesi için başlatılan 'Covid'siz ada' projesinde, bu adaların sakinlerinin aşılanması ve böylece tedbirlerin hafifletilerek turizm sezonunun kurtarılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda sakinlerinin neredeyse tamamına Covid-19 aşısı yapılan ilk İtalyan adası Procida oldu. Napoli kenti açıklarındaki Procida adasında yaşayan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 92'sine aşı yapıldı. Yaklaşık 10 bin nüfuslu adanın sakinlerine büyük oranda, tek doz olarak kullanılan Johnson & Johnson aşısı uygulandı. 1994 yapımı Il Postino (Postacı) filminin bir kısmının çekildiği Procida adası, İtalya'nın 2022 kültür başkenti seçilmişti. Ada halkının aşılanmasının hem turizm sezonuna hem de kültür başkenti etkinliklerine olumlu etki yapması umuluyor. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre, 'Covid'siz ada' kampanyasında sırada yaklaşık 20 bin nüfuslu Ischia adası var.

PROJEYE İTİRAZ: 'ÖNCELİKLİ GRUPLAR TAMAMLANMALI'

Ülke genelinde ise aşı kampanyasında başta yaş grupları olmak üzere öncelikli kategoriler belirlenmişti. Ülke çapında bu öncelikli kategorilerin aşılanması tamamlanmadan adalarda tüm nüfusun aşılanmasına geçilmesi tepki de çekmişti. Adaların belediye başkanlarından gelen, turizm sezonunu kurtarmak için 'Covid'siz ada' projesi talebi Turizm Bakanı Massimo Garavaglia'dan da destek almıştı.

Ancak başlıca geçim kaynağı turizm olan anakara kentleri ise adalara öncelik verilmesinin ayrımcılık olduğu gerekçesiyle bu projeye itiraz ediyordu. Bölge Yönetimleri Birliği Başkanı Massimiliano Fedriga ülke genelinde farklı kuralların uygulanmasına karşı çıkarak, "Şu anda yaşadığımız zorluklara karşı tüm vatandaşlara bu ülkede eşitlik olduğunu göstermek zorundayız" dedi.

Emilia Romagna Bölge Başkanı Stefano Bonaccini de bazı turistik yerlere ayrıcalık verilmesinin diğerlerini zarara uğratacağı eleştirisinde bulundu ve "Hükümet öncelikle Avrupa çapında herkes için eşit kuralların geçerli olduğu bir aşı pasaportu üzerinde çalışmalı" diye konuştu.

'SAĞLIK SİSTEMLERİ GÜÇLÜ DEĞİL'

Procida Belediye Başkanı Dino Ambrosino ise bu ada ve benzerlerinin yalnızca turistik sebeplerle değil aynı zamanda sağlık sistemlerinin güçlü olmaması nedeniyle de yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ambrosino "Procida sakinleri salgında, anakarada yaşayanlardan daha büyük risk altındalar. Örneğin zorlu bir müdahale gerektiğinde adaya ambulans tekne getirilmesi gerekiyor" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya'da 'kontrollü sosyalleşme': Müzikseverler dans pistindeydi03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:02
  • İspanya'da bir kilise salgın nedeniyle Müslümanlara iftar yemeği vermeye başladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00
  • Guterres’ten hükümetlere “özgür ve bağımsız medya” çağrısı03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:57
  • AB Komisyonu’ndan ‘seyahat kısıtlamasını kaldırma’ önerisi03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:23
  • AB’den üye ülkelere atık suları inceleme çağrısı02 Mayıs 2021 Pazar 22:58
  • Hollanda'da elektrik kesintisi yüzünden solunum cihazına bağlı 2 Covid hastası öldü02 Mayıs 2021 Pazar 16:23
  • Macaristan'da aşı yaptıranlar, 'bağışıklık kartı' ile restoran, kafe ve sinemalara dönebilecek02 Mayıs 2021 Pazar 09:30
  • AB Avrupalı Yetkililere Giriş Yasağı Koyan Rusya'yı Kınadı01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:40
  • Fransa'da 15 Haziran itibarıyla tüm yetişkinler Covid-19 aşısı olabilecek30 Nisan 2021 Cuma 22:29
  • Vatikan'da yolsuzluğa karşı, 40 euro'nun üzerinde hediye kabul etmek yasaklandı30 Nisan 2021 Cuma 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti