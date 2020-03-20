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İtalya'da eldiven bulunmadığı için bir doktor öldü

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İtalya'da stokta eldiven bulunmadığı için 57 yaşındaki doktor Marcello Natali korona virüsü nedeniyle öldü.
İtalya'da eldiven bulunmadığı için bir doktor öldü

Daha önce yaptığı açıklamada, ülkesindeki hastanelerin salgına karşı hazırlıksız yakalandığını ve diğer doktorlar gibi eldivensiz çalışmak zoruna kaldığını söyleyen 57 yaşındaki doktor Marcello Natali tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Covid-19’a bağlı zatürreden ölen İtalyan doktor, 28 Şubat’ta Euronews’e konuşmuş; kendisinin de yaşadığı Codogno kasabasındaki hastanede, 35 doktor içinde 14’ünün karantinada olduğunu söyleyerek İtalyan doktorların yaşadığı dramı dile getirmişti.

DOKTORLAR TEHDİT ALTINDA

Ulusal Pratisyenler Federasyonu Genel Sekreteri Paola Pedrini, salgının İtalyan doktorları da ciddi bir şekilde tehdit ettiğini belirterek, sadece Bergamo bölgesinde 600 doktordan 110’nun hasta olduğunu söyledi. Paola Pedrini, “Durum şubat ayından bu yana hiç iyiye gitmiyor. Maske ve eldivenler geldi ama yeterli değil” diyerek içinde bulundukları durumu özetledi. İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 3 bini geçti. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının ise 30 civarında olduğu biliniyor. (Kaynak: Euronews)

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