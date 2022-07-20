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İtalya’da geçen hafta istifa kararı alan Başbakan Draghi’den yeni açıklama

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Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunduğu istifa teklifi reddedilen İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon üyesi partiler kendisini desteklerse görevi sürdüreceğini söyleyerek destek istedi.
İtalya’da geçen hafta istifa kararı alan Başbakan Draghi’den yeni açıklama

Hükümet krizinin yaşandığı İtalya'da Başbakan Mario Draghi, koalisyon üyesi partiler kendisini desteklerse başbakanlık görevini sürdüreceğini söyledi.

Draghi, Parlamento'nun üst kanadında milletvekillerine yaptığı konuşmada, “Partiler ve siz milletvekilleri böyle bir anlaşmaya hazır mısınız?” diyerek İtalya halkının talebinin bu olduğunu belirtti.

Draghi, geçen hafta koalisyon ortağı partilerden 5 Yıldız Hareketi’nin boykotu nedeniyle istifasını sunacağını duyurmuş, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise Draghi’nin istifa teklifini reddetmişti.

Koalisyon hükümetindeki 5 Yıldız Hareketi, hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda düzenlenen oylamayı boykot etmiş, bu durum hükümeti çökmenin eşiğine taşımış ve erken seçim olasılığını gündeme getirmişti.

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