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İtalya'da gözaltına alınan Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı ancak ülkeden ayrılamayacak

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İspanya'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı eski Katalan lider Carles Puigdemont, İtalya'nın Sardinya adasında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
İtalya'da gözaltına alınan Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı ancak ülkeden ayrılamayacak

İspanya'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı eski Katalan lider Carles Puigdemont, İtalya'nın Sardinya adasında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak mahkeme, Puigdemont'un Sardinya'dan ayrılmamasına karar verdi.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, Sardinya'da düzenlenen bir Katalan festivaline katılmak için Perşembe günü adaya geldiğinde Alghero Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Geceyi Sassari kentindeki cezaevinde geçiren Puigdemont bugün mahkemeye çıkarıldı. Sassari İstinaf Mahkemesi, Puigdemont'un serbest bırakılmasına ancak Sardinya adasından ayrılmamasına karar verdi.

Mahkeme kararı beklenirken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Carles Puigdemont'un adalete teslim edilmesi ve yargılanması gerektiği açık" demişti.

Avukatları ise Puigdemont hakkında İspanya'nın talebiyle çıkarılan Avrupa çapındaki tutuklama emrinin geçerli olmadığını savunuyordu.

Destekçileri, Pazar günü Barcelona'da Puigdemont'un "yasa dışı biçimde" gözaltına alınmasını protesto etmek için gösteri düzenleyeceklerini açıklamıştı.

İtalya'daki Sassari İstinaf Mahkemesi ise Puigdemont'un ülkede gözaltına alınmasının yasa dışı olmadığına hükmetti ancak serbest bırakılması kararı verdi.

İtalya devlet televizyonu Rai'nin haberine göre mahkeme, dokunulmazlığı konusundaki sorun çözüme kavuşana kadar Puigdemont'un Sardinya adasından ayrılmasını ise yasakladı.

Ansa ajansı da, Puigdemont'un İspanya'ya iade edilip edilmeyeceğine ayrıca karar verileceğini, bu karara kadar adada kalması gerekeceğini yazdı.

İSPANYA'DA AF KARARI

2017'de Katalonya'nın bağımsızlığı için düzenlenen yasaklı referandumun ardından Puigdemont, Belçika'ya yerleşmişti. İspanya'da mahkeme, Puigdemont hakkında "Avrupa çapında tutuklama emri" çıkartmış ancak avukatları Katalan liderin İspanya'ya iade edilmesine karşı mücadeleyi sürdürmüştü.

Referandumda rol alan 9 Katalan lider, isyana teşvik suçlamasıyla hapse mahkum edilmiş ancak İspanya Başbakanı Sanchez Haziran ayında bu cezalara yönelik af kararı almıştı.

Puigdemont daha önce de 2018'de Almanya'da gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılarak Belçika'ya dönmüştü.

Puigdemont 2019'da Avrupa Parlamentosu'na seçilse de resmi atama için Madrid'e gidememişti. İspanya, Puigdemont'un Avrupa Parlamentesu Üyesi olarak dokunulmazlık hakkını tanımıyor.

Avrupa Parlamentosu da Mart ayında Puigdemont'un dokunulmazlığını kaldırmıştı. Dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı AB Genel Mahkemesi'ne yapılan başvuru da geçen Temmuz'da reddedilmişti. Mahkeme, Puigdemont'un tutuklanma riski altında olmadığı gerekçesiyle bu kararı almıştı.

İtalyan Ansa ajanına göre Puigdemont'un avukatı Gonzalo Boye, Katalan liderin Sardinya'da gözaltına alınmasının ardından, dokunulmazlığın kaldırılması kararının iptali için AB Genel Mahkemesi'ne yeniden başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

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