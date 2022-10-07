  • BIST 3.567,60
  • Altın 1017.613
  • Dolar 18.5849
  • Euro 18.176
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

İtalya'da hükümet kış dönemi için enerji tasarruf planını belirledi

» »
İtalya'da hükümet, kışın enerji tasarrufu için doğal gazla ısınmada tüketimi düzenleyen bir kararname çıkardı.
İtalya'da hükümet kış dönemi için enerji tasarruf planını belirledi

Ülkede enerji konularından sorumlu Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, 2022-2023 kış döneminde enerji tasarrufu için doğal gazla ısınmada bölgelere göre zaman sınırlaması getiren bir kararname imzaladı.

Kararnameyle İtalya, hava sıcaklıkları göz önünde bulundurularak, güneyden kuzeye 6 iklim bölgesine ayrıldı, kaloriferlerin açılabileceği tarih aralıkları ve günlük çalışma saatleri belirlendi.

Buna göre, kaloriferler, en güneydeki Akdeniz adalarının olduğu A Bölgesi'nde 8 Aralık-7 Mart döneminde açılabilecek ve günde 5 saat çalıştırılabilecek.

B Bölgesi'nde 8 Aralık-23 Mart ve günde 7 saat, C Bölgesi'nde 22 Kasım-23 Mart ve günde 9 saat, D Bölgesi'nde 8 Kasım-7 Nisan ve günde 11 saat, E Bölgesi'nde 22 Ekim-7 Nisan ve günde 13 saat kaloriferler açılabilecek.

Ülkenin en soğuk kesimi olan kuzeydeki Alp dağlarının geçtiği yerler ve iç kesimdeki dağlık alanlar ise F Bölgesi ilan edilirken buralarda ısınma için herhangi bir dönem ve saat sınırlaması getirilmedi.

Kararnameye göre, ülke genelinde kaloriferlerin kullanımı, toplamda 15 gün kısaltılacak. Ülkede kaloriferler, önceki yıllara nazaran bir hafta geç açılacak, bir hafta da erken kapatılacak.

Örneğin, D Bölgesi'nde yer alan başkent Roma ve çevresinde, önceki yıllarda ısınma için kasım ayı başından nisan ortasına kadar açık tutulabilen kaloriferler, bu yıl sadece 8 Kasım-7 Nisan döneminde çalıştırılabilecek.

Ayrıca evler ve kamu binaları maksimum 19 derecede, işletmeler ve sanayi tesisleri ise en yüksek 17 derecede ısıtılacak ama sert iklim koşullarında 2 derecelik tolerans payları da olacak.

Bu arada, hastane, kreş, yüzme havuzları ve bazı endüstri tesisleri için bazı istisnai durumların uygulanacağı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, hükümetin bu enerji tasarrufu kararnamesiyle iç piyasada doğal gaz kullanımında 2,7 milyar metreküp tasarruf sağlayabileceği ifade edildi.

Diğer taraftan, İtalya'nın gaz stoklarının doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiği açıklanmıştı.

Öte yandan, ülkede bazı büyük şehirlerin belediyelerinde, elektrik tüketimini azaltmak için Noel döneminde ışıkların belirli saatlerde yakılması ve bazı sembol anıt gibi yapılarda akşamları ışıkların kapatılması gibi önlemler tartışılıyor.

Kuzeydeki Torino kentinde ise belediye, şehrin önemli simge yapısı olan ulusal sinema müzesinin bulunduğu Mole Antonelliana kulesi ve bazı yapıların akşam saatlerinde aydınlatılması uygulamasını durdurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda’da enflasyon eylülde 59 yılın zirvesine ulaştı06 Ekim 2022 Perşembe 17:45
  • Miçotakis’ten Tepki: Askeri güç Kullanmaya Hazırız06 Ekim 2022 Perşembe 15:32
  • Almanya‘da ‘enişte’ referandumu06 Ekim 2022 Perşembe 15:19
  • Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısı bugün düzenlenecek06 Ekim 2022 Perşembe 13:10
  • AB’den İran açıklaması: İlave yaptırımlar değerlendirilecek06 Ekim 2022 Perşembe 12:40
  • Danimarka Başbakanı Frederiksen’den erken seçim çağrısı05 Ekim 2022 Çarşamba 18:22
  • Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak05 Ekim 2022 Çarşamba 12:05
  • İspanya savunma bütçesini artırıyor04 Ekim 2022 Salı 22:24
  • Son kullanım tarihi yaklaşan 30 milyon dozdan fazla corona aşısı çöpe atılabilir04 Ekim 2022 Salı 20:02
  • Macron’un sağ koluna soruşturma açıldı04 Ekim 2022 Salı 19:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti