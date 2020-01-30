İtalya'da ilk kez bir şehirde 1 euro'ya ev satılacak

İtalya'da birçok küçük köy ve kasabanın uygulamaya koyduğu "1 euro'ya ev" projesi ilk kez bir şehirde de başlatılacak.

Ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan Taranto şehri, nüfus kaybı yaşayan tarihi kent merkezini yeniden canlandırmak ve kalkındırmak amacıyla 1 euro'ya ev projesi başlatma kararı aldı. Yerel basında yer alan haberlere göre ilk aşamada belediyeye ait 5 ev bu proje kapsamında satışa sunulacak, başarılı sonuç alınırsa başka evler de bu şekilde satılacak.

1 euro'ya ev projesi başlatan diğer yerleşim yerlerinde olduğu gibi Taranto'da da bu fırsattan yararlanabilmek için, büyük onarıma ihtiyaç duyan evlerde restorasyon yaptırma garantisi istenecek.

Taranto Belediye Meclisi'nin tarihi mirastan sorumlu üyesi Francesca Viggiano "1 euro'ya ev" planıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Tarihi kent merkezini canlandıracak yatırımları çekmek istiyoruz" dedi.

Taranto'nun dışarıya göç veren bir kent olduğunu vurgulayan Viggiano, "Taranto'nun artık insanların gittiği bir yer değil, döndüğü bir yer olmasını" amaçladıklarını söyledi.