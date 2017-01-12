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İtalya'da imamlara anayasa kursu

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İtalya'da imamlara anayasa kursu
İtalya'da göçmenlerin ve azınlıkların topluma entegrasyonuna katkıda bulunmak amacıyla imamlara ve diğer azınlık dinleri temsilcilerine anayasa dersleri verilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilecek kurslarda, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelen ve Katolik olmayanların temsilcilerine demokratik toplumlardaki hakları ve ödevleri öğretilecek.

Katılımcılar, ifade ve inanç özgürlüğü ile dini ibadetlerin yerine getirilmesiyle ilgili maddeler başta olmak üzere İtalyan anayasası konusunda bilgilendirilecek.

Programda, farklı inançlardan ya da inançsız kişilere saygı konusu da işlenecek.

Gelecek ay başlayacak kursa Bologna, Calabria, Salerno, Bari, Pisa ve Floransa üniversiteleri katılacak.

'Amaç diyaloğu artırmak'

Kursun direktörlüğünü yapan Profesör Giovanni Cimbalo, "Amacımız, barışçıl ve şiddetten uzak bir şekilde birlikte yaşamaya katkıda bulunarak dinler ve kültürler arasında diyaloğu artırmak" dedi.

Profesör Cimbalo, "İnanç özgürlüğü köktendinciliğe karşı bir garantidir. Hedefimiz entegrasyon sağlamak ve terörü ve radikalizmi önlemek amacıyla kültür üretmek" dedi.

Kursun İtalyan devletiyle resmi anlaşması olmayan dinleri kapsadığı belirtilirken, İtalyan basını haberi "İmamlara Anayasa dersi" gibi başlıklarla verdi.

Haberlerde İslam'ın, İtalyan devleti tarafından resmi olarak statü tanınmayan en büyük azınlık dini olduğuna dikkat çekildi.

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