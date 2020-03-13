İtalya'da insanlarla mesafesini korumak isteyen adam devasa bir karton giydi (video)

Ülkenin ölüm bilançosu bin kişiyi geçerken bir adam diğer insanlardan uzak durmak için aşırı önlemler aldı

İtalya'da bir adamın ülkenin yaşadığı koronavirüs salgını sırasında sosyal mesafeyi garantilemek amacıyla beline dev bir karton daire taktığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Roma'daki Testaccio pazarında vücuduna sarılı devasa turuncu bir diskle dolaşan adam, ülkenin yeni sıkı kurallarını çok ciddiye almış görünüyor.

Görüntüleri filme alan kişi bu güvenlik önleminin ne için olduğunu sorduğunda adam dönüp sakin bir şekilde yanıt veriyor:

Koronavirüs için.

Ayrıca pazara göz atarken çöp toplamak için yaygın olarak kullanılan bir araç taşıdığı da görünüyor.

Görüntüler, İtalyan hükümetinin ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısının artmasıyla birlikte salı günü tüm ülkeyi tecrit altına alma kararının ardından geldi.

Ertesi gün hükümet özellikle seçilmiş birkaç süpermarket, gıda deposu ve eczane haricinde barları, restoranları ve çoğu dükkanı kapattığı bir dizi yeni sert önlem aldığını açıkladı.

Açık kalmasına izin verilen dükkanların 25 Mart'a kadar müşteriler arasında en az bir metre mesafe olacağını garanti etmesi gerekiyor.

Ayrıca “üretim için gerekli” diye sınıflandırılanlar hariç tüm şirketler de kapanmak zorunda.

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı bini aşarken, toplam enfeksiyon sayısı 15 bini geçti.

İtalya, salgının başladığı Çin'den sonra dünyanın en kötü etkilenen ikinci ülkesi.

An itibarıyla 125 ülke ve bölgede koronavirüsle ilişkili yaklaşık 135 bin vaka ve 4 bin 900'den fazla ölüm var.