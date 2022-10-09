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İtalya’da işçiler sokağa döküldü

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İtalya'nın en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonunca (CGIL) "İtalya, Avrupa, işçileri dinleyin" sloganıyla büyük yürüyüş ve miting düzenlendi.
İtalya’da işçiler sokağa döküldü

Başkent Roma’nın işlek meydanlarından Repubblica’dan başlayan yürüyüşte, sendikalar İtalya’da yeni kurulacak hükümete ve Avrupa Birliği’ne (AB) çalışma dünyasına kulak verme çağrısı yaptı.

BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

İşçiler yürüyüş sırasında, aşı karşıtı faşist bir grubun geçen yıl bugün CGIL genel merkezini basmasını da protesto etti.

Binlerce kişinin yürüdüğü etkinlik Popolo Meydanı’ndaki mitingle son buldu. Yürüyüş ve miting alanında, faşizm karşıtı dövizler ile sendika bayrakları ve “barış” dövizlerinin taşındığı görüldü.

Mitingte bir konuşma yapan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, pandemiyi geride bıraktıklarını düşünürken, ağırlaşan bir iklim krizi ve nükleer savaşa dönüşme riski bulunan bir savaşın olduğu dönemden geçtiklerini söyledi.

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“BİRİLERİNE KARŞI DEĞİLİZ”

Landini, “Bugün sosyal adaleti, hakları, işi merkezine koyarak, ülkede reform yapma amacıyla iş dünyasının sesinin duyulması için buradayız, birilerine karşı değil.” dedi.

Landini, hükümeti kurması beklenen sağ ittifakın gündeme getirdiği anayasa değişikliğine de karşı olduklarını ifade ederek, “Biz, (Silvio) Berlusconi de (Matteo) Renzi de değiştirmek istediğinde anayasayı savunduk. Bu konuda fikrimizi de değiştirmedik. Bizim ülkemizde anayasamız özgürlük mücadelesinden, direnişten doğmuştur, ne sağındır ne solundur. Özgürlük temelinde, çalışma üzerine, faşizm karşıtı demokratik bir anayasadır.” diye konuştu.

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10 MADDELİK ÖNERİ LİSTESİ

Mitingde, CGIL’in İtalya ile AB’den çalışma ve sosyal adalet konularını tekrar merkeze koyması talebi dile getirilirken, buna yönelik yeni hükümete yapılan 10 maddelik öneri listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu 10 madde arasında maaşlarda ve emekli aylıklarında artış, asgari ücretin devreye alınması, vergi reformu, emeklilik sistemini daha esnek hale getirilmesi, faturalara tavan fiyat koyulması, yoksullukla mücadele için oluşturulan programın iyileştirilmesi, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerjiye yönelik yatırımlar yapılması gibi talepler bulunuyor.

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