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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İtalya'da kısıtlamalar 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak

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İtalya'da kısıtlamalar 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
İtalya'da kısıtlamalar 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını açıkladı.

Facebook'ta yayınladığı mesajında detaylı açıklamanın bu hafta içinde yapılacağını belirten Conte "'Haydi hemen, yarın, her şeyi açalım' diyebilmeyi isterdim. Ama bu sorumsuzluk olur. Bu bulaşma eğrisinin kontrolden çıkmasına ve şu ana kadar aldığımız tüm önlemlerin boşa çıkmasına neden olur" dedi.

Koronavirüs salgınının ABD'den sonra en çok can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya'da 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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