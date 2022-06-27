  • BIST 2.530,12
  • Altın 971.736
  • Dolar 16.4864
  • Euro 17.4243
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALEKAD: Mersinlik yangınında yanan alanlar için bir yıl beklenmeli

İtalya'da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda merkez solun adayları kazandı

» »
İlk turda bazı büyük şehirleri kazanan merkez sağ ittifak, ikinci turda aynı performansı gösteremedi ve merkez sol ittifak 7 kentte zaferini ilan etti.
İtalya'da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda merkez solun adayları kazandı

İtalya'da dün yapılan kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda, başlıca kentlerde merkez solun adayları kazandı.

Ülkede ilk turu 14 Haziran'da yapılan kısmi yerel seçimlerde, hiçbir adayın yüzde 50'nin üstünde oy alamaması sebebiyle dün bazı kentlerde ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapıldı.

2 milyon civarında seçmeni ilgilendiren kısmi seçimlerin ikinci turuna dair ilk sonuçlar gece yarısından sonra geldi.

Kayıtlı seçmenin yüzde 42'sinin oy kullandığı seçimlere katılım düşük oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sol ittifak, bu seçimlerde sonucu merakla beklenen 13 kentten; Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo olmak üzere 7'sinde zaferini ilan etti.

Lucca, Frosinone, Barletta ve Gorizia kentlerinde merkez sağ ittifakın adayları seçilirken, Como ve Viterbo'da da bağımsız adaylar kazandı.

Seçimin ilk turunda Cenova, Palermo ve L'Aquila gibi kentleri kazanmayı başaran merkez sağ ittifak, adaylar üzerindeki anlaşmazlıklardan kaynaklanan fikir ayrılıkları sebebiyle aynı performansı ikinci turda gösteremedi.

 

ESKİ FUTBOLCU TOMMASİ, VERONA'DA 15 YILLIK MERKEZ SAĞ YÖNETİMİNE SON VERDİ

 

Bu seçimlerin en dikkat çekici sonucu ise kuzeydeki Verona kentinden geldi.

Eski İtalyan milli futbolcu Damiano Tommasi, Verona'da merkez sol ittifakın ortak adayı olarak girdiği seçimden zaferle çıktı.

İlk tur seçimlerde en çok oy alan iki isimden biri olan Tommasi, kentin halihazırdaki başkanı ve merkez sağın adayı Federico Sboarina karşısında oyların yüzde 53'ünü alarak seçimi ikinci turda kazandı. Böylece Tommasi, 15 yıldır merkez sağın elindeki Verona'da merkez solun kazanmasını sağladı.

Futbola Hellas Verona altyapısında başlayan Tommasi, 1996-2006 döneminde formasını giydiği Roma'daki performansıyla tanındı. Roma'da 10 sene boyunca takımın orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden olan Tommasi, başkent takımının 2001 sezonunda elde ettiği Serie A Ligi şampiyonluğunda ve İtalya Süper Kupası zaferinde büyük rol oynamıştı.

25 kez İtalya Milli Takım formasını da giyen Tommasi, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra İtalyan Futbolcular Birliği'nin başına geçerek, futbolcuların özlük hakları için çalışmıştı. 48 yaşındaki Tommasi, bu seçimlerle yerel düzeyde siyasete atılmıştı.

SİYASİ PARTİLERDEN TEPKİLER

Kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda önemli kentleri kazanan merkez solun çatı partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta, "olağanüstü" olarak nitelediği sonuçlardan memnun olduğunu ifade etti. Letta, bu sonuçlar doğrultusunda gelecek yıl yapılacak genel seçimlere hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.

Seçimlerin ilk turunda da oylarını büyük ölçüde merkez sağ ittifakta birlikte yer aldığı partilere kaptırarak oy kaybı yaşayan sağcı Lig Partisinden yapılan ilk değerlendirmede, merkez sağ ittifak içindeki bölünmelerin ittifakı cezalandırdığı görüşü savunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran: ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler bu hafta yapılacak27 Haziran 2022 Pazartesi 12:54
  • Rusya temerrüde düştü27 Haziran 2022 Pazartesi 11:22
  • G7 ülkelerinden Rus altının ithalatını yasaklama kararı27 Haziran 2022 Pazartesi 10:12
  • İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem27 Haziran 2022 Pazartesi 09:07
  • AB:G7 olarak dünyaya yatırım için alternatif sunmalıyız27 Haziran 2022 Pazartesi 09:04
  • Evlendikten 10 ay sonra kocasının kadın olduğunu öğrendi25 Haziran 2022 Cumartesi 11:06
  • İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem25 Haziran 2022 Cumartesi 10:35
  • BM: Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi25 Haziran 2022 Cumartesi 10:02
  • Almanya'da koronavirüs hızlı testleri temmuzdan sonra 3 Euro alacak25 Haziran 2022 Cumartesi 09:49
  • Volodimir Zelenskiy, Nikos Anastasiadis’e izahatta bulundu24 Haziran 2022 Cuma 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti