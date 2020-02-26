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İtalya'da koronavirüs alarmı! Asker sokağa indi, yolu kesti

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Çin'in Wuhan kentinde 2019'un son ayında ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor.
İtalya'da koronavirüs alarmı! Asker sokağa indi, yolu kesti

VİRÜS ORTA DOĞU'YA İRAN'DAN YAYILIYOR

Virüsün görüldüğü ve hızla yayıldığı son ülke ise İran... İran'da resmi rakamlara göre ölü sayısı 15 vaka sayısı ise 95...

Umman, Irak, Afganistan, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerde İran kaynaklı salgın vakaları görüldü.

Irak Sağlık Bakanlığı Kerkük'te 4 kişide koronavirüs tespit edildiğini, bu kişilerin tamamının İran'dan geldiğini duyurdu.

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VİRÜS AVRUPA'YA İTALYA'DAN YAYILIYOR

Avrupa'da ise virüsün en çok etkilediği ülke İtalya oldu. Ülkede vaka sayısı 400'e yaklaşırken ölü sayısı 11 oldu. Dün itibariyle Hırvatistan, Avusturya, İspanya ve İsviçre'de ilk koronavirüs vakaları görüldü.

Cezayir'de ilk vaka dün akşam saatlerinde görüldü. Virüs taşıyan kişinin İtalya'dan geldiği tespit edildi.

 

KENTE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL EDİLİYOR

Milano'nun yaklaşık 45 kilometre güneydoğusunda ve Lodi'nin yaklaşık 13 kilometre doğusunda yer alan İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Lodi eyaletinde bulunan Turano Lodigiano girişinde İtalya askerleri şehre girişleri kontrol etti. 

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