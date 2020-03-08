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İtalya'da Koronavirüs için 'Paniğe gerek yok' diyen iktidar ortağı Zingaretti Koronavirüs'e yakanlandı

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İtalya'da Koronavirüs için 'Paniğe gerek yok' diyen iktidar ortağı Zingaretti Koronavirüs'e yakanlandı
İtalya'da Koronavirüs için 'Paniğe gerek yok' diyen iktidar ortağı Zingaretti Koronavirüs'e yakanlandı

İtalya'da iktidardaki koalisyonun ortaklarından Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti, Koronavirüs (Kovid-19) kaptığını açıkladı.

Merkez soldaki Demokratik Parti'nin Genel Sekreteri ve Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesinin başkanı olan Nicola Zingaretti, haberi Facebook'ta yayımladığı video ile duyurdu. 54 yaşındaki Zingaretti, "Ben de Koronavirüs kaptım" dedi ve doktorların tavsiyesi doğrultusunda evde tecrit altında tutulacağını söyledi.

Zingaretti, son günlerde görüştüğü kişilerin de sağlık yetkilileri tarafından takip edildiğini belirtti.

Zingaretti, "Ben her zaman paniğe yer olmadığını söyledim, mücadele edeceğiz. Tıbbın ve hekimlerin tavsiyelerini harfiyen uygulayarak iyi örnek olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Zingaretti, 24 Şubat'ta gazetecilere yaptığı bir açıklamada, panik ve alarm yaratmak için bir sebep olmadığını söylemiş ve "Lazio bölgesinde şu anda normal mevsimsel grip vakası 85 binken, Koronavirüs vakası sadece 2 tane" demişti. Dün akşam açıklanan resmi verilere göre Lazio bölgesinde şu anda toplam Koronavirüs vakası 54'e ulaşmış durumda.

Salvini'nin koruması da pozitif

Ana muhalefet konumundaki aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini'nin korumalarından birine de Koronavirüs teşhisi koyuldu. Salvini, polis memuru olan bu korumasıyla doğrudan teması olmadığını ancak sağlık yetkilileri gerekli görürse kendisinin de test yaptıracağını söyledi.

İtalya'da her akşam güncellenen Koronavirüs verilerine göre Cuma akşamı itibarıyla ülkede ölümler 197'ye, vaka sayısı da 4 bin 636'ya ulaşmış durumda.

İran'da 7 siyasetçi hayatını kaybetti

Çin'den sonra İtalya ile birlikte Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da da virüsten etkilenen ve hayatını kaybedenler arasında siyasetçiler ve hükümet yetkilileri bulunuyor.

AFP haber ajansı, İran'da 2'si milletvekili olmak üzere 7 siyasetçi ve hükümet görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran'da parlamentonun yüzde 8'inin Koronavirüs kaptığı haberleri de gelmişti.

Vatikan'da Papa, Pazar duasını video ile yapacak

Öte yandan, ilk Koronavirüs vakasının dün doğrulandığı Vatikan'da da sıra dışı önlemler alınmaya başlandı. Papa'nın her Pazar günü Vatikan'daki San Pietro Meydanı'na bakan bir pencereden yaptığı Angelus duasını, bu hafta pencereden değil internetten canlı video bağlantısıyla yapacağı açıklandı.

Vatikan Basın Ofisi'nin bugün yaptığı açıklamaya göre, Papa'nın duası ve konuşması Vatikan'ın haber sitesi Vatican News üzerinden ve San Pietro Meydanı'ndaki ekranlardan yayımlanacak.

Papa'nın her Çarşamba yaptığı genel kabul töreni de aynı şekilde düzenlenecek.

Vatikan bu kararın, meydana girişler sırasında kalabalı

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