İtalya'da koronavirüs kaynaklı tuhaf ölümler: Uykuya dalıp sonrasında uyanmadılar

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu İtalya’nın Lombardiya bölgesinde İtalyan meslektaşlarının yardımına gelen Rus askeri doktorlar, Kovid-19 kaynaklı bazı ‘tuhaf’ ölümleri rapor etti.

Moskovskiy Komsomolets gazetesinin haberine göre, aralarında İtalyan meslektaşlarına koronavirüs salgınıyla mücadelede yardım eden Rus askeri doktorlarının da bulunduğu Lombardiya bölgesinde hastalığın bazı yeni etkileri görüldü.

Hastalar uykuya dalıp sonrasında uyanmıyor

Bergamo'nun yaklaşık 35 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Gromo kentinde koronavirüslü bazı kişilerin uykuya daldığı ve sonrasında uyanamadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte ölmeden önce bu kişilerde hastalığın ciddi belirtilerinin görülmediği kaydedildi.

Gazete, aralarında Rus doktorlarının da bulunduğu gönüllü sağlık uzmanlarının çalıştığı pansiyonlardan birinde bir günde bu ‘tuhaf’ hastalardan en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Rus sağlık ekipleri Lombardiya'da dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor

Rus sağlık ekiplerinin sevk edildiği yaşlı İtalyan vatandaşlarının kaldığı pansiyonlarda oda, koridor, yemekhane gibi mekanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Rus uzmanlar hem Gromo kentindeki San Lorenzo yaşlılar pansiyonunu, hem de komşu konumundaki Valbondione kasabasının sokaklarını dezenfekte etti.

Epidemiyologlardan ve Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Kuvvetleri uzmanlarından oluşan sağlık ekipleri İtalyan askeri uzmanlarla birlikte Lombardiya’da toplam 17 pansiyonda dezenfeksiyon çalışması yaptı.