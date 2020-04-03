  • BIST 89.765
  • Altın 348,177
  • Dolar 6,7057
  • Euro 7,2320
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

İtalya'da koronavirüs kaynaklı tuhaf ölümler: Uykuya dalıp sonrasında uyanmadılar

» »
İtalya'da koronavirüs kaynaklı tuhaf ölümler: Uykuya dalıp sonrasında uyanmadılar
İtalya'da koronavirüs kaynaklı tuhaf ölümler: Uykuya dalıp sonrasında uyanmadılar

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu İtalya’nın Lombardiya bölgesinde İtalyan meslektaşlarının yardımına gelen Rus askeri doktorlar, Kovid-19 kaynaklı bazı ‘tuhaf’ ölümleri rapor etti.

Moskovskiy Komsomolets gazetesinin haberine göre, aralarında İtalyan meslektaşlarına koronavirüs salgınıyla mücadelede yardım eden Rus askeri doktorlarının da bulunduğu Lombardiya bölgesinde hastalığın bazı yeni etkileri görüldü.

Hastalar uykuya dalıp sonrasında uyanmıyor

Bergamo'nun yaklaşık 35 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Gromo kentinde koronavirüslü bazı kişilerin uykuya daldığı ve sonrasında uyanamadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte ölmeden önce bu kişilerde hastalığın ciddi belirtilerinin görülmediği kaydedildi.

Gazete, aralarında Rus doktorlarının da bulunduğu gönüllü sağlık uzmanlarının çalıştığı pansiyonlardan birinde bir günde bu ‘tuhaf’ hastalardan en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Rus sağlık ekipleri Lombardiya'da dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor

Rus sağlık ekiplerinin sevk edildiği yaşlı İtalyan vatandaşlarının kaldığı pansiyonlarda oda, koridor, yemekhane gibi mekanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Rus uzmanlar hem Gromo kentindeki San Lorenzo yaşlılar pansiyonunu, hem de komşu konumundaki Valbondione kasabasının sokaklarını dezenfekte etti.

Epidemiyologlardan ve Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Kuvvetleri uzmanlarından oluşan sağlık ekipleri İtalyan askeri uzmanlarla birlikte Lombardiya’da toplam 17 pansiyonda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 6 Bini Aştı03 Nisan 2020 Cuma 11:26
  • Prof. Dr. Unutmaz: Kesinlikle maske takın03 Nisan 2020 Cuma 10:52
  • Rus askeri doktorlar İtalya’daki Kovid-19 kaynaklı ‘tuhaf’ ölümleri anlattı: Uykuya dalıp uyanmadılar03 Nisan 2020 Cuma 10:48
  • Dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı03 Nisan 2020 Cuma 09:42
  • Kovid-19'a Karşı Küresel Dayanışma Kararı Bm Genel Kurulu'nda Kabul Edildi03 Nisan 2020 Cuma 09:34
  • Sosyal medyada koronavirüs paylaşımları: Doğru bilinen 10 yanlış03 Nisan 2020 Cuma 09:32
  • Suni solunum cihazı Covid-19 hastaları için neden önemli? Nasıl çalışıyor?03 Nisan 2020 Cuma 09:30
  • Trump: "çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi"03 Nisan 2020 Cuma 09:30
  • Koronavirüs haberi nedeniyle Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu03 Nisan 2020 Cuma 09:20
  • İstanbul’un simge yapıları otizm farkındalığı için maviye büründü03 Nisan 2020 Cuma 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti