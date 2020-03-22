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İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bugün 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi

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İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bugün 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bugün 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi

En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5 bin 476’ya yükseldi. Vaka sayısı ise 59 bin 138 oldu.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 651 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 5 bin 476'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor.

Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 651 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 5 bin 476'ya yükseldiği açıklandı.

Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısı artarak devam ediyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78.5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktardı. ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41'inin 80-89 yaş arası, yüzde 35'inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti.

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