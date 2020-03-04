İtalya'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar kapatıldı

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin bu ay ortasına kadar kapatıldığı belirtildi.

İtalya'da hükümet, Avrupa'nın ve ülkenin büyük bölümü ele geçiren koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla mart ortasına kadar ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin kapatıldığını duyurdu.

Hükümet, yaklaşık 10 gün önce virüsten en çok etkilenen bölge olan İtalya'nın kuzeyindeki okulları ve üniversiteleri kapatmıştı. Bölgedeki bazı köyler ve kasabalar ise karantina altına alınmıştı.

Tüm önlemlere rağmen, İtalya'da şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500'den fazla kişide ise virüs tespit edildi.