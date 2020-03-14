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İtalya'da koronavirüs: Ölü sayısı 1.441’e yükseldi, 1.518 kişi yoğun bakımda

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İtalya'da koronavirüs: Ölü sayısı 1.441’e yükseldi, 1.518 kişi yoğun bakımda
İtalya'da koronavirüs: Ölü sayısı 1.441’e yükseldi, 1.518 kişi yoğun bakımda

Avrupa'nın en ağır koronavirüs krizinin yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 1.441'e ulaştı. Bu sayı, 24 saat içinde 175 yeni ölüm kaydedildiğini gösteriyor. Dün ise ölü sayısı önceki güne göre 250 artış göstermişti.

Ülkede bugüne kadar yapılan 109 bin 170 testte, 21 bin 157 pozitif teşhis edildi. Bunların 1966'sı iyileşti. Halen pozitif olanların sayısı 17 bin 750, bunların 1.518'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre yüzde 13,8 oranında artarken, iyileşenlerin sayısı yüzde 36,7 oranında arttı.

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