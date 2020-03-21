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İtalya'da koronavirüs ölümlerinde rekor artış: Bir günde 793 kişi hayatını kaybetti

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İtalya'da koronavirüs ölümlerinde rekor artış: Bir günde 793 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs ölümlerinde rekor artış: Bir günde 793 kişi hayatını kaybetti

Dünyada en fazla koronavirüs ölümünün görüldüğü ülke olan İtalya’da can kaybı sayısı son 24 saatte 793 artarak 4 bin 825’e çıktı.

Bu ölümlerin 3095’i Lombardia bölgesinden.

Ülkede bugüne kadar toplam 233 bin 222 test yapıldı.

Bu testlerle belirlenen koronavirüs vaka sayısı da 53 bin 578 oldu.

Vaka sayısı son bir günde yaklaşık 6 bin 500 arttı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 072’ye ulaştı.

Halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 857.

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