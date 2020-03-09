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İtalya'da Koronavirüs şoku; bir günde 97 kişi öldü, tüm spor etkinlikleri durduruldu!

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İtalya'da Koronavirüs şoku; bir günde 97 kişi öldü, tüm spor etkinlikleri durduruldu!
İtalya'da Koronavirüs şoku; bir günde 97 kişi öldü, tüm spor etkinlikleri durduruldu!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.

Ülke nüfusunun dörtte birinden fazlasının yaşadığı bölgelerde karantina kararı alınan İtalya'da, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililer, bugün 97 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, ülkede görülen vaka sayısı 9 bin 172 olarak bildirildi.

Öte yandan İtalya Olimpiyat Komitesi, Koronavirüs sebebiyle İtalya Serie A dahil olmak üzere ülkedeki spor etkinliklerini 3 Nisan'a kadar durdurma kararı aldı.

Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor.

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