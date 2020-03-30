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İtalya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 10 Bin 779'a Yükseldi

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İtalya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 10 Bin 779'a Yükseldi
İtalya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 10 Bin 779'a Yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a çıktı.

Ülkede 5 hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 73 bin 880'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 97 bin 689 olduğunu açıkladı.

Borrelli, dün 12 bin 384 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 646 artışla 13 bin 30'a ulaştığını kaydetti.

Ölü sayısının son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldiğini belirten Borrelli, salgınla mücadele için İtalya'ya 30 sağlık çalışanı gönderen Arnavutluk'a da teşekkür etti.

İtalya'da bugünkü ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu.

Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine başı çekti.

102 YAŞINDAKİ "LİNA NİNE" KOVİD-19'U YENDİ

Öte yandan, Cenova kentinden 102 yaşındaki Italica Grondona, Kovid-19'u yenmeyi başardı.

Cenova'nın içinde bulunduğu Ligurya Bölgesel Yönetim Başkanı Giovanni Toti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Lina Nine olarak anılan Grondona'yı aradığını, Grondona'nın kendisine hastanedeki başarılı tedaviden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

Lina Nine'nin umudun sembolü haline geldiğini vurgulayan Toti, Grondona için "Tarihimizin güzel bir sayfasısın." ifadesini kullandı.

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